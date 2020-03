Sábado marabino con más colas por gasolina que por alimentos

Calles desiertas y poca afluencia de personas en comercios para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad o insumos médicos se evidenció desde tempranas horas de este 14-M.

Las largas colas en las estaciones de servicio la mañana de este sábado 14 de marzo predominan en Maracaibo y San Francisco, dejando a un lado las llamadas “compras nerviosas” que se han reportado en otros estados del país tras el decreto de estado de alarma la noche de este viernes 13-M por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Calles desiertas y poca afluencia de personas en comercios para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad o insumos médicos se evidenció desde tempranas horas, “vengo desde San Francisco y no hay nadie en las calles, aquí en Maracaibo es lo mismo, pensé que iba a encontrar todo lleno de gente pero no, hay muy pocas personas”, dijo Larry Fernández.

Pasadas las 3:00 de la tarde, la situación cambió en algunos mercados hacia la zona norte, "Salí a hacer mis compras a tres sitios y había mucha cola, de hecho me salí de una por la cantidad de gente".

“Ayer (viernes) intenté comprar tapabocas y alcohol, hice mi cola en la farmacia, pero no encontré nada, estaba agotado todo, pero hay que seguir buscando porque ya empezaron a especular. Primero tengo que echar gasolina, ya hoy (sábado) me vine a hacer mi cola, llegué a las 5:00 de la mañana, y me falta aún mucho”, contó Edgar Oberto.

Arroz, harina y carnes eran los productos más solicitados en algunos supermercados de la ciudad, “Yo vine a hacer mi compra normal, lo que compro siempre porque no hay que dejarse llevar por el miedo solo tomar las debidas previsiones, sin embargo, todo está muy solo, las calles están muy solas, la mayoría se encuentra en las colas de gasolina”, contó Luis Echeto.

La preocupación por no poder abastecerse de los productos de la cesta básica y de primera necesidad para así evitar “algún tipo de escasez, sobreprecio o simplemente tener todo lo necesario en casa para evitar salir a la calle”, no mermaba en quienes se encontraban en espera dentro de alguna estación de servicio, “Debemos acatar el llamado de mantenernos en prevención para que no se propague, he visto muchas personas con tapabocas, a lo que eche gasolina salgo con mi esposa a buscar lo que necesito”, manifestó Lenin García.

"Necesito ir a hacer el mercado, al menos de la semana, pero será cuando salga de la cola, para mí lo primordial en este momento es salir de aquí y ir con mi familia a hacer las compras necesarias y aún me falta mucho", lamentó Carlos Navarro.