Registran pico de 2.070 MW de consumo por la ola de calor

El secretario de Gobierno dijo sobre la distribución del combustible que en el Zulia "hay 70 bombas habilitadas de esas, 30 son en Maracaibo".

Por: Priselen Martínez Haulllier 07:17 PM / 13/07/2020

Un "pico" de 2.070 megavatios alcanzó la semana pasada la demanda de electricidad por la ola de calor que se registró en el estado Zulia, y con las últimas lluvias bajó a 1.154 megavatios.

Así lo informó, este lunes 13 de julio, Lisandro Cabello, secretario de Gobierno, quien encabezó la reunión del Estado Mayor de Salud y Seguridad, y luego ofreció una rueda de prensa para ofrecer un balance del covid-19 en la sede de la Redi-Occidental, ubicada en la avenida Milagro Norte, mientras se recupera el gobernador Omar Prieto, quien afirmó que "eso nos pone en mejores circunstancias".

Sobre los circuitos dijo que algunos "tienen problemas técnicos" y están en "constante revisión", sin embargo fuimos a la mínima expresión y conseguimos que "habían circuitos que extrañamente no se movían, algunos tienen una condición porque tienen hospitales, CDI, unidades de diálisis, y comando policiales, pero sí hay circuitos que han entrado en rotación, otros no es posible para que disminuya la demanda".

Señaló que, a pesar de que "la Asamblea Nacional (AN) bloquea los recursos y pide sanciones" para adquirir poder insumos, el Gobierno nacional, regional y municipal hacen lo posible para reparar o reponer transformadores, limpiar las subestaciones, entre otras labores.

Adelantó que, para este martes 14-J, hará "la revisión del reporte" que envía Corpoelec, que por cierto "Santiago (Arrieta) está muy bien, pero hasta que no llegue su PCR negativo no se puede incorporar".

Maracaibo con 30 bombas disponibles

En cuanto a la distribución de combustible, Cabello explicó que por la cuarentena radical habilitaron 70 estaciones de servicio entre subsidiadas y a precio internacional en la región, de esas 30 están en Maracaibo.

Sobre las denuncias de la venta de cupos en las bombas, Cabello respondió que "apuesta a la honestidad de la mayoría de los funcionarios", pero "quienes han creído que pueden saltarse y meterse a corrupto, los hemos puesto presos".

"La semana pasada metimos a ocho funcionarios presos. Pero quién dice que eso existe debe denunciar, porque tiene que haber un grupo de personas involucradas como el que tiene la concesión, que ya tenemos a uno (visto) por allí haciéndole su trabajo para que no se pueda negar, y ya estuvo preso; así como uno de sus trabajadores, y al funcionario", explicó.

Asimismo dijo que ocurre con algunas personas que aprovechan que habitan cerca de una estación "y decidió meterse en el negocio cobrando un derecho de frente".

"Hay gente pone un caucho, una piedra porque vive cerca de la estación a 10, 20, 50 metros. La gente dice: 'pagué para echar combustible, pero no dice que no le pagó a un funcionario. Le pagó fue al de la casa porque dice que es su frente que además no paga".

"Nosotros tenemos que estar todas las noches recogiendo cauchos piedras y troncos. Le tenemos que dar la vuelta. Aquel funcionario que no puede con el desorden, aunque no se le pueda comprobar, es destituido. Porque si eres policía regional y el desorden es lo que brilla, puede que no sea corrupto, pero no sirve para esa tarea", afirmó el secretario de Gobierno.