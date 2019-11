09:05 AM

09:05 AM / 28/11/2019

Recrudecen los cortes eléctricos en el Zulia

D. Rodríguez

Agencias

Los apagones y bajones de electricidad regresaron con fuerza al Zulia. La noche de ayer y madrugada de este jueves 28 de noviembre, los usuarios y habitantes de las comunidades marabinas y de San Francisco denunciaron interrupciones del servicio por más de 8 horas continuas.

Los afectados mostraron su malestar en las redes sociales, luego que semanas atrás se reportara cierta estabilidad en el servicio eléctrico y en algunos sectores los “apagones” y racionamientos eran ya cosa del pasado.

“En la urbanización San Jacinto se fue la luz a las 10:00 de la noche y no volvió más. Pero, más temprano la habían quitado desde las 2:00 de la tarde hasta los 8:00 de la noche. No quiero que el dolor de cabeza de la electricidad y el mal dormir vuelva otra vez a nuestras vidas”, explicó José González, habitante del sector 5.

La usuaria Margarita Arribas denunció en su cuenta en Twitter: “A las 6:55 de la mañana llegó la luz. Ayer en la tarde-noche fueron seis horas #SinLuz. En la madrugada fueron cuatro horas y media”.

Igual molestia expresó Andrés Moreno, habitante de Sierra Maestra, en San Francisco. “Desde la 1:00 am sin fluido eléctrico. Ayer (27de noviembre) no tuve electricidad desde las 12:00 pm hasta las 8:00 pm. Y Corpoelec no da ninguna explicación”, añadió.

La residente Karen Alessandra mostró su indignación por ver como plazas de la ciudad cuentan con servicio eléctrico y en su residencia nunca hay luz en las noches.

“Es increíble que la Virgen de Plaza El Ángel tenga luz y a su alrededor la quiten todos los días. Ni un día de descanso tenemos, y ahora 6x6 de nuevo. ¿Dios míoooo hasta cuándo?”, escribió en su cuenta en Twitter @karenalessa.

El Ministerio para la Energía Eléctrica colocó ayer un mensaje, con fotografías, en su cuenta en Twitter y en el que detalló la visita del ministro Freddy Brito Maestre al Zulia.

#NotiSen/ Ministro del #MPPEE @FBritoMaestre, evaluó los avances de los trabajos de rehabilitación en las torres del cruce del lago de Maracaibo, #Zulia. Todo esto enmarcado en las políticas del #GobiernoBolivariano. pic.twitter.com/zU4qJ5AEnw — MPPEE (@mppeevzla) November 27, 2019

“Ministro del #MPPEE @FBritoMaestre evaluó los avances de los trabajos de rehabilitación en las torres del cruce del lago de Maracaibo, #Zulia. Todo esto enmarcado en las políticas del #GobiernoBolivariano”, apuntó el mensaje de la cartera para la electricidad.

En octubre pasado, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó que para “el mes de noviembre tendremos casi la estabilidad absoluta” del sistema y para el 2020, dijo, como una buena noticia para los zulianos, “estaremos entrando casi que con una independencia y autogeneración”.