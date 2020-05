Racionamientos eléctricos recrudecen, no bajan de seis horas

Múltiples sectores reportan prolongados cortes en todas las zonas de la ciudad.

Por: Redacción Web 09:40 AM / 07/05/2020

La dieta eléctrica del Zulia regresa con todo. Luego de un abril caótico con 5 apagones generales en los municipios de la costa occidental del Lago, mayo ya lleva un apagón, el del martes 5, un indeterminado número de bajones eléctricos y tandas de racionamiento que no bajan de las siete horas.

En el caso particular de Maracaibo no hay zona de la ciudad que no tenga historias que contar de una dieta eléctrica cada vez más aguda. La zona norte, sur, centro no importa todas reportan tandas que, en el mejor de los casos, no bajan de seis horas sin luz y hasta dos veces en el día.

"Sin luz nuevamente ¡Y sin agua! Ayer fueron 7 horas , hoy No sé y nadie dice nada! Sabaneta, barrio Santa Clara II en la parroquia Cristo de Aranza. Y la temperatura a esta hora está ya en 40° y sigue subiendo. Por favor ya basta!”, escribió en su cuenta de twitter el usuario José Mora.

Jose luis Rodriguez Monteverde con mención a Corpoelec Zulia describió su caso, también a través e la red social twitter: "ocho horas en Lagomar Beach sin luz, informen que sucede por lo menos”. Cerca, en Mara Norte, una bandita de motorizados se aprovecha para hacer de las suyas y la gente se "calcina" en sus casas, pero no salen si el racionamiento toca en la noche.

Impelables los racionamientos desde hace meses en Santo Domingo, en Los Haticos, Odalis Moreno comenta: "Ayer (el miércoles) se fue a las 12 del mediodía y regresó a las seis de la tarde y para completar en la madrugada de hoy (jueves) la quitaron a la 1 de la madrugada y son las 8 de la mañana y no ha llegado", explicaba la zuliana poco antes de tomar camino a pie hacia el centro para comprar víveres.

En el barrio libertad detrás del internado de Sabaneta, las historias también son de terror con el racionamiento , se fue 7 horas, reportaron sus vecinos.

En el oeste de Maracaibo, en Las Lomas, los racionamientos son en dos tandas, "en la mañana del miércoles se fue durante unas cuatro horas y a las 8 de la noche se volvió a ir otras cuatro horas y claramente es racionamiento porque no teníamos luz en mi sector, pero en Amparo sí había", cuentan los vecinos de Las Lomas.

En este contexto, Corpoelec no ha explicado el por qué de la agudización de los racionamientos de los últimos días, en medio de la peor crisis eléctrica que vive el Zulia desde hace más de un año.

Del lado del Ejecutivo, el gobernador Omar Prieto confirmó el pasado 6 de abril que se estaba aplicando una "administración de carga", pero agregó que el plan se está “aplicando solo en las horas pico”, pues “hay momentos en que tenemos todo el sistema estabilizado al 100% (…)”.

Explicó que cuando una comunidad “sobrepasa” las horas del Plan de Administración de Carga (PAC) “es porque debe haber una falla en la zona”.