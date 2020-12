Prieto: “Seremos estrictos con las concentraciones ante posible rebrote de covid”

La autoridad regional anunció la suspensión del evento organizado por el merenguero Omar Enrique para este sábado 19-D. Pidió a los zulianos pasar las Navidades en paz. "Vamos a resguardarnos", dijo.

Por: Priselen Martínez Haullier / Archivo 06:47 PM / 14/12/2020

“El Zulia es uno de los estados con posible rebrote de covid-19 y por eso seremos estrictos con las concentraciones”, así lo declaró este lunes 14 de diciembre el gobernador del Zulia, Omar Prieto, tras culminar la reunión de seguridad que encabezó en la Residencia Oficial de Gobernadores.

Como parte de esa medida reiteró que la tarima de El Pozón que tradicionalmente es instalada los 24 y 31 de diciembre, para celebrar la Navidad y recibir al Año Nuevo, “no va”, así como el espectáculo en el que se presentarían este sábado 19-D los merengueros Omar Enrique y Bonny Cepeda con Las Chicas del Can, acompañados del grupo gaitero Alitasía, también fue suspendido.

“El Pozón está claro, no va. Ayer (domingo) hablamos con el señor Cubillán y él dijo que no tenía ninguna planificación para la fiesta de El Pozón. Igualmente hablé con Omar Enrique que tenía un festival y le dije: ‘Omar, no estoy de acuerdo con la actividad en el Zulia; estamos entre los estados que posiblemente pudiese tener un rebrote de covid’, y Omar Enrique como buen zuliano dijo: ‘Hermano, no te preocupes que ese evento no va’”, precisó el gobernador.

La autoridad regional pidió a los zulianos “pasar estas Navidades en paz, no quiero enterrar más amigos, no quiero enterrar más zulianos. Pasamos el evento electoral (…), vamos a resguardarnos. El Presidente anunció que las vacunas pudiesen estar llegando en abril (…) una gran batalla que tenemos que dar para vacunar a más de 30 millones de venezolanos (..). Esperemos hasta abril para hacer la fiesta, para disfrutar, estoy seguro que el año 2021 será de mucha prosperidad y tranquilidad”.

Dijo que tomarán medidas con los cuerpos de seguridad en algunos lugares de la ciudad como el parque La Marina, un lugar que está siendo muy concurrido tras su inauguración, pero advirtió que cada alcalde tendrá que responsabilizarse por sus espacios.

Sobre el mercado Las Pulgas dijo que aplicarán otras acciones. "Han tratado de tomar nuevamente Las Pulgas, estamos poniendo mano dura".

PCR en tiempo real

Sobre el funcionamiento del nuevo laboratorio de Biología Molecular, donde se procesarán las pruebas PCR, inaugurado este domingo 13-D, informó que “los resultados se darán diariamente”.

“Caracas da las estadísticas y nosotros, el control regional”, precisó.

Explicó que el laboratorio cuenta con una sala de transcripción y, al salir el reporte, Caracas tiene en hora real lo que se está haciendo”.

Asimismo, reiteró que toda persona que tenga síntomas debe acudir a un CDI o a hospitales como el Chiquinquirá, Dr. Adolfo Pons y el Noriega Trigo.

“Ir a un hospital satélite es un riesgo porque se puede contagiar (…)”, puntualizó.

“La PCR se hará al ciudadano de alto riesgo, por ejemplo, los que estén llegando de Colombia o un paciente que esté recluido con problemas pulmonares hay que hacerle la PCR. El no tener la PCR te limita mucho en el tiempo”.

“El covid es un virus que en 24 horas puede agarrarte un pulmón y luego una neumonía (…) y hay personas que tienen secuelas. Yo estuve mes y medio sin poder hablar, para poderme recuperar (…). Yo conversaba con José Luis Acosta dos semanas antes de que cayera y lamentablemente se quedó en su casa con fiebre tres días, cuando llegó a nuestras manos ya tenía los pulmones colapsados, lo mismo sucedió con Vidal (…), por eso les digo: 'Vayan a un centro de salud pública (…)”, expresó.