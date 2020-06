"Por cada 10 carros de la cola que pasan, meten 50 de la VIP"

Colas VIP mandan en la mayoría de las bombas subsidiadas y las dolarizadas lucen desiertas a 15 días de aplicación del nuevo esquema de venta.

Por: Redacción Web 12:00 PM / 15/06/2020

A 15 días del regreso de la combustible a las estaciones de servicio del Zulia, los males de la crisis del combustible no dan su brazo a torcer. Las bombas lucen abarrotadas, especialmente las estaciones con el combustible subsidado, donde en la mayoría de los casos los usuarios son víctimas del contubernio entre los oficiales (civiles o militares) con las colas VIP, mientras las bombas dolarizadas se ven desiertas.

Pese a la masiva distribución y despacho del combustible en las bombas, casi que cada zuliano tiene una historia que contar sobre amanecer haciendo cola en las estaciones de servicio. Rafael Marín, por ejemplo, llegó a las 4:30 de la madrugada a la ubicada en Cuatricentenario, muy cerca de la llamada comandancia de los Patrulleros, por cierto, bajo el control de la policía del Zulia y vio de todo.

"Me tocó el número 48, abrieron a las 5:30 de la mañana, pero dos horas después no habían pasado los primeros 30 vehículos, la razón es muy sencilla, al lado de la bomba hay una calle en la que si pagas 15 dólares no haces cola, ni tienes que madrugar como hice yo. Por cada 10 de la cola de los que amanecen, pasan o meten 50 de los que están en la VIP, por sacar una cuenta", revela en medio de la indignación Marín, un productor que debe viajar con frecuencia a la Costa Oriental del Lago, donde tiene un pequeño predio.

La situación se agudiza toda vez que el sistema de biopago todavía no ha podido ser instalado en la mayor parte del parque de estaciones servicio de Maracaibo por los problemas de estabilidad en el internet que vive la capital zuliana.

Con el biopago el Gobierno espera controlar el cupo de 120 litros autorizado para cada usuario que después de ese litraje al mes deberá pagar el combustible a 0,50 centavos de dólar por litro.

"Es frecuente ver a funcionarios uniformados con camiones 350 tritones, con todo tipo de vehículos a los que le ponen full", agregaba Isabel Barrientos, una zuliana que sale muy temprano, con su hijo de 15 años, también para hacer cola.

La nueva modalidad en los precios del combustible establecen que el litro de gasolina subsidiada se vende en Bs. 5 mil por litro y las estaciones dolarizadas, 200 en todo el país comercializa en 0,50 centavos de dólar el litro de gasolina.

Expertos han cuestionado este modelo de venta diferenciada porque sostienen que incrementará el "bachaquerismo" o la reventa del combustible.

Por ejemplo, el economista Víctor Álvarez decía en entrevista con este medio sobre el nuevo esquema para la venta del combustible que "esa es una de las contradicciones con un gobierno que por un lado tiene una retórica hueca, vacía que habla de superar el rentismo, de construir una nueva sociedad fundada en el valor del trabajo, pero que ofrece estos incentivos para que se generen ingresos sin trabajar sencillamente a través de la especulación pura y dura como lo es comprar una gasolina a dos centavos y medio de dólar para después revenderla a 50 centavos. La medida está muy mal diseñada y si no se corrigen esas distorsiones el problema no estará resuelto".

En medio de las estaciones de servicio subsidiadas abarrotadas, la fotografìa de las bombas dolarizadas es otra cosa. A diferencia de los primeros días del nuevo modelo de venta de combustible, ahora lucen desiertas porque el bolsillo de los zulianos, en medio de la hiperinflación y con las bombas subsidiadas y sus VIP activas terminan inclinanado la balanza a favor de ellas.

En medio de la crisis de gasolina todavía no resuelta, a partir de este lunes 15 de junio las estaciones podrán laborar hasta las 4:00 de la tarde. La medida suma 4 horas para la venta de gasolina e intentará aliviar las kiloméricas colas.