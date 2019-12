Pico y placa operó este martes con más estaciones abiertas

Redacción Web

Este martes 17 de diciembre tocó el turno a la placas impares: 1, 3, 5, 7 y 9. El segundo día de aplicación del plan pico y placa para la venta de combustible tuvo una jornada con más estaciones de servicio abiertas y, paradójicamente, más colas.

Lo que sí se cumple al pie de la letra, en la mayoría de las estaciones visitadas por el equipo de esta Casa Editorial, es la venta por el términal de placa de los vehículos. El marabino William Arrieta hacía su cola en la estación de servicio Texaco, ubicada en Los Haticos por arriba reconoció que la "orden se está cumpliendo, en la cola no hay nadie que no le toque, lo que creo es que deberían agilizar más el proceso, disponer de más gasolina para las bombas, si no no saldremos nunca de esto".

En la estación de servicio de La Milagrosa, bajo la supervisión de la Milicia, el cisterna con el combustible llegó a las 11 de la mañana, pero además de la implementación del pico y placa "repartimos números respetando el orden de la cola y para ordenar y verificar que los que estuvieran en la cola se correspondieran con los terminales que tocaban el día de hoy", explicó Manuel Delgado, encargado de la estación de servicio.

La habilitación de los cuatro surtidores, como ocurre en la estación de servicio de La Milagrosa, aligera el proceso.





De su lado, la estación de servicio situada en las Siete Puertas registraba probablemente la cola más corta de las visitadas por este equipo reporteril. Despachada con 14 mil litros de combustible en la mañana de este martes operó sin inconvenientes. Una de las colas más largas se registró en la estación de servicio de La Calzada, situada en la entrada de la Vereda del Lago.

La estación de servicio de Las Siete Puertas registró la cola más corta que registró este equipo reporteril.





"Parece que hoy (martes) salieron todos los carros que no salieron ayer (lunes)", decía José Aparicio mientras aguardaba paciente casi en el frente del Hospital Central para tanquear en La Calzada.

Acerca del incremento de las colas, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello dijo el pasado lunes 16 de diciembre tras dirigir la reunión semanal con los jefes y directores de los cuerpos de seguridad y de los servicios públicos, que no descarta que haya "más numeraciones entre unos y otros en los terminales de las placas" por lo que se está revisando el plan.

Está previsto, de acuerdo con la programación, que este miércoles puedan abastecerse los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.