Otra madrugada de apagón vivió Maracaibo

A las 2:16 am se registró la falla. Corpoelec dice que se debió a una "avería en línea de Transmisión a 400Kv que ocasiona la interrupción del servicio en la Costa Occidental".

Por: Redacción Web 06:24 AM / 26/03/2020

Una nueva madrugada sin electricidad vivió prácticamente toda la ciudad producto de un apagón que este jueves 26 de marzo dejó en penumbra total a Maracaibo y afectó a los municipios de la Costa Occidental del Lago.

La etiqueta #SinLuz se posicionó rápido entre tuiteros de la capital zuliana y desde distintas zonas, como cascada, exponían la falla y solicitaban respuestas a la estatal eléctrica.

Sin luz decían estar vecinos desde Las Tarabas, Ziruma., San Miguel, Los Olivos, Cuatricentenario, San Jacinto, El Cují, La Pícola, El Naranjal, Mara Norte, Las Tunas, Valle Frío,Zapara, Bella Vista, Raúl Leoni, Rosal Sur y Monte Bello, entre otros sectores.

"Cumplimos 2 horas #SinLuz en lo que ya es habitual, Maracaibo está en apagón general. Ayer en la noche decenas de sectores se quedaron en la penumbra por una falla. Mejor ya no digo “que más te puede pasar, que ya no te haya pasado” no vaya a ser que nos sorprendan por ahí...", decía en su cuenta de twitter el usuario Orlando Chacón.

La cuenta twitter de Corpoelec del Zulia informó que la falla se debió a una "avería en línea de Transmisión a 400Kv que ocasiona la interrupción del servicio en la Costa Occidental".

Casi a las 5:00 de la mañana comenzó a restablecerse, progresivamente, el servicio eléctrico de la ciudad. No obstante, múltiples sectores continúan sin fluido eléctrico, mientras a otros la luz les llega y se les vuelve a ir.

El apagón también se registró en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, y parte de Barinas.

Fluctuaciones desde la noche del miércoles

Ningún sector de Maracaibo y San Francisco dejó de reportar el fuerte bajón de electricidad registrado pasadas las 7:00 de la noche de este miércoles 25 de marzo.

“Fue horrible”, describieron marabinos en chats de WhatsApp y redes sociales. Para pocos el bajonazo no pasó de ahí; para una buena parte de la capital zuliana representó un corte que se extendió hasta pasadas las diez de la noche.

“ A nosotros, en El Milagro, se nos fue a las 5:00 pm y me agarró esta falla”, comentaba a las 8:30 pm Iraida Marcano a Yesenia Ortega, quien decía que quedó sin servicio a las 5:45 de la tarde. “Ya van dos días seguidos que nos dejan a oscuras a la hora en que me dispongo a hacer la cena”, remataba.

El domingo 8 se reportó el primer apagón prolongado de este mes. Marzo suma ya cuatro interrupciones en el servicio. Aunque para muchos marabinos, como Ortega en Los Haticos, hasta cuatro veces por semana entra en "racionamiento".

La mañana de este miércoles, al realizar un balance de la cuarentena social, el gobernador Omar Prieto dijo "Tenemos un sistema eléctrico estable, operativos los 5 ejes de distribución de agua potable por tubería y apoyados con camiones cisternas; habilitamos buses en cada hospital para garantizar la movilidad del personal de salud".

Hacia las nueve de la noche del miércoles la cuenta twitter de Corpoelec señalaron: "Personal operativo de @CorpoelecZulia_ realiza maniobras para restablecer el servicio eléctrico, al presentarse avería en línea de Transmisión que ocasionó la interrupccion del servicio eléctrico en parte de la Costa Occidental".