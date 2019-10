Organización Diálogo Social respalda reclamo de maestros del país

Los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que participan en el espacio de articulación denominado “Diálogo Social” manifestaron su respaldo a convocatoria realizada por representantes del sector educativo, por reivindicaciones de maestros, educadores, investigadores y universitarios y alertaron sobre cualquier intento de represión o manipulación.

Rafael Uzcátegui de la ONG Provea, reiteró que el acuerdo políico es urgente y debe tener como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones. “Un acuerdo que, sin duda, debe apuntar al restablecimiento del sistema democrático a través de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelva la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación, pero que, a la vez, debe avanzar en la construcción de acuerdos sectoriales que atiendan las necesidades más urgentes del pueblo venezolano, con un enfoque despolitizado, de modo que la solución construida no pueda ser utilizada para las narrativas políticas de ningún sector en particular”.

Recalcó que alcanzar este tipo de acuerdo no puede ser un condicionamiento u obstáculo para la negociación política que busca la solución estructural para el futuro del país: “Los acuerdos sectoriales no solucionan la crisis estructural del país, pero son necesarios porque permiten aliviar el enorme sufrimiento del pueblo de Venezuela (…) son un esfuerzo que debe acelerarse, vistas las urgencias que la catástrofe social y económica impone sobre los protagonistas políticos”. Aclaró que esta propuesta no debe confundirse con iniciativas de negociación que proponen acuerdos políticos parciales entre algunos sectores y el gobierno y que sólo procuran acciones que atenúan algunos síntomas de la crisis pero no sus causas.

Reiteró que el derecho a la protesta pacífica es legítimo, y que su convocatoria y eficacia debe estar enmarcada en la solución de demandas de los afectados. La lucha que hoy enfrentan el magisterio y el sector universitario por el derecho a la educación, la defensa de sus instituciones y su calidad de vida es justa y requiere atención y soluciones urgentes

Keta Stephany, representante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) expresó que el tema educativo no es un asunto solamente gremial o sindical. Es de principios dijo. Indicó que al minar la sobrevivencia y la dignidad de los maestros, el régimen viola sus derechos humanos y deteriora la calidad de la educación venezolana y, por ende, agrede a nuestros hijos. En tal sentido, Stephany indicó que se movilizaran en defensa de la dignidad de los educadores; “nos movilizaremos como ciudadanos, como padres y representantes, en apoyo a nuestros educadores en paro activo este martes 22 y miércoles 23 de octubre.”

Asimismo, señaló que para los ciudadanos, es claro que esta es una acción reivindicativa legítima y justa, y que se produce en el marco de una aguda diatriba entre el régimen que ha destruido al país y los sectores que -afirman- representan una esperanza de cambio democrático en Venezuela.

Manifestó su acuerdo en que los problemas del país no encontrarán solución definitiva sin un cambio de fondo, político y económico, de gobierno y de sistema; advirtiendo que “todos los actores políticos deben respetar la autonomía de los movimientos sociales y la específica condición plural de sus luchas”.

Stephany destacó que la protesta es legítima y se hace contundente cuando la rigen los preceptos de la no violencia. Recalcó que los ciudadanos deben ejercer la ciudadanía de forma madura y organizada, coordinada, conocedora de sus deberes y derechos y apegados a la Constitución. Por ello manifestaron su rechazo a las acciones y amenazas represivas del régimen y ratificaron que la violencia no puede sustituir a la política en la lucha por el cambio en Venezuela.. “Reincidir en estrategias de calle sin la direccionalidad y la racionalidad necesaria, esperando sólo un efecto aluvional ha demostrado reiteradamente no ser la vía adecuada para la resolución del conflicto” expresó.