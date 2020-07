Obispos exhortan a dotar hospitales y a atender problemas que afligen a zulianos y merideños

Arzobispo de Maracaibo y 3 obispos emitieron comunicado. Lamentan decesos de galenos. Recuerdan que no permiten vivir con calidad de vida el alto costo de los alimentos, el racionamiento eléctrico, la falta de agua y de gas doméstico, las colas para comprar combustible, el colapso de los hospitales e inseguridad.

Por: Redacción Web 01:29 PM / 30/06/2020

Ante el avance de la pandemia --del coronavirus covid-19-- en los diversos municipios del Zulia, así como algunas localidades del estado Mérida en el Sur del Lago, principalmente en el municipio Alberto Adriani, los cuatro pastores de la Provincia Eclesiásticas de Maracaibo exhortan a las autoridades regionales y municipales a intensificar aún más las acciones preventivas y de dotación de insumos a los centros de salud que atienden personas enfermas con el covid-19.

La mañana de este martes 30, el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje Ayala, monseñor Ángel Francisco Caraballo Fermín, obispo de Cabimas, y los obispos de Machiques y de la Diócesis de El Vigía-San Carlos, Nicolás Nava Rojas y Juan de Dios Peña Rojas, respectivamente, emitieron un comunicado al pueblo de Dios, en ocasión de esta pandemia.

En el documento lamentan "profundamente la muerte de varios médicos que han entregado su vida cumpliendo su deber al servicio de los contagiados por el virus".

Exhortan a las autoridades competentes en materia de salud, "a proveer a los médicos y operadores sanitarios de todos los instrumentos, equipos e indumentaria para que puedan realizar con seguridad su profesión, cuya finalidad es salvar vidas (...)".

Los pastores piden a las autoridades que "no olviden que su servicio está en la región y en el municipio; ya no se trata de cosas o de política, sino de la salud y la vida de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios; les recordamos que ante la pandemia, también los líderes son vulnerables".

Señalan, igualmente, "no se trata solo de hacer un seguimiento, profesional y serio, al avance del covid-19 en nuestra región sino, además, de afrontar con firmeza y sin ningún interés partidista, los múltiples problemas que nos vienen afligiendo y no han permitido que vivamos en paz, ni con calidad de vida: el alto costo de los alimentos, el racionamiento eléctrico, la falta de agua y de gas doméstico, las largas colas para comprar combustible, el colapso de los hospitales, la inseguridad, entre otras cosas, han puesto a riesgo la salud física y espiritual de la población. ¡Y los zulianos y merideños del Sur del Lago no nos merecemos esto!

Este es el comunicado