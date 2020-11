Noviembre se va con la ruleta rusa eléctrica activada

Cortes de luz desatados este lunes 30 de noviembre en Sabaneta, Cuatricentenario y Los Haticos.

Por: Redacción Web 12:47 PM / 30/11/2020

Noviembre se está despidiendo este lunes 30 con la ruleta rusa de la crisis eléctrica "on fire". Luego de varias semanas de una "relativa paz", los marabinos vuelven a reportar cortes eléctricos fuera de los patrones habituales que ha dejado la peor crisis eléctrica que haya vivido el país, verbigracia el Zulia, donde bien podría decirse está el epicentro de la crisis.

A las 10:00 de la mañana sectores de Cuatricentenario se quedaron sin fluido eléctrico. "Aquí nos han dado duro, pero habíamos mejorado y ya está de vuelta esta pesadilla", interviene Pedro León, vecino de la urbanización Raúl Leoni, segunda etapa, enclavada al oeste de Maracaibo.

"Corpoelec Maracaibo 12:30 de la madrugada aun sin luz una parte de Altos de la Vanega", trinó desde su cuenta en Twiter Tito Gutiérrez.

A esa hora, 12:30 de la madrugada, los vecinos de Santo Domingo, en Los Haticos, vieron luz después de más de seis horas sin servicio. Pero a las 6:00 de la mañana la volvieron a quitar, para regresar a las 7:15 am. Media hora después, casi a las 8:00 am se volvió a ir y pasada el mediodía todavía no había regresado, cuenta Leonardo Castro, vecino de la zona, a quien las baterías de ventiladores recargables y el power bank con el que recarga sus celulares comienzan a quedarse sin energía.

Otro tanto denunciaron desde San Pedro, en Sabaneta, donde a las 10:00 de la mañana la volvieron a quitar. "Aquí son entre tres y cuatro horas de racionamiento, pero generalmente es por la tarde o noche, ahora resulta que la quitaron por la mañana, espero no tener doble tanda de racionamiento", relató Javier Jiménez, desde esa zona.

Y así las historias se repiten una y otra vez sobre una crisis eléctrica que mantien al Zulia, en particular, en la sobrevivencia ante un problema que las sociedades organizadas dejaron atrás en el siglo XX, el de la prestación decente de un servicio básico como el de la electricidad.