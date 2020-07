Miranda aplicará venta de productos por terminal de cédula

“La compra de medicamentos queda exceptuada de esta disposición”, de acuerdo con la resolución aprobada por el gobernador Héctor Rodríguez.

Por: Redacción Web 05:10 PM / 28/07/2020

El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, emitió este martes 28 de julio un decreto que regula la compra de productos y bienes esenciales en el territorio mirandino, de acuerdo al terminal del número de cédula de identidad por 30 días continuos a partir de este miércoles 29 de julio.

La Gaceta Oficial Número Nº. 5067, donde se establece esta medida, indica que “la compra de medicamentos queda exceptuada de esta disposición”.

Así será el experimento de Miranda por un mes:

•Lunes: 0 y 9

•Martes: 1 y 8

•Miércoles: 2 y 7

•Jueves: 3 y 6

•Viernes 4 y 5

•Sábados: 0, 1, 2, 8 y 9

•Domingos: 3, 4, 5, 6 y 7

La decisión se toma en base al incremento de casos en la entidad durante las últimas semanas, que acumula un total de 1.428 contagios desde el inicio de la pandemia.

Las reacciones a la decisión del gobernador de Miranda no se hicieron esperar. El tuitero Rubén Hernández escribió: "Camarada y los que no tenemos plata para comprar y vivimos del día a día y no sabemos cuando vamos a tener dinero, tenemos que esperar a ver si tenemos el día que nos imponen para comprar comida? Me parece absurdo camarada, pareciera que no saben la realidad del país!!!".

"¿Que clase de locura es está? ¡De dónde se inventan ustedes tantas mamarrachadas! ¿O sea que para comer también tenemos que esperar? Cuánta ineficiencia disfrazada de "preocupación" unos horarios inexplicables para todo y ahora esto", escribió de su lado María Doménica, también en twitter.

La última semana de julio inició el lunes 27 de julio con altas cifras de casos confirmadas de coronavirus covid-19 en Venezuela. En 24 horas fueron detectados 525, lo que eleva el total a 15.988.