Ministro de Salud contrajo covid-19 y dijo que equipo médico le dio el alta

Carlos Alvarado, ministro de Salud, contrajo coronavirus covid-19, reveló la tarde de este martes 13-O el presidente Nicolás Maduro.

Agregó que el funcionario se está recuperando. El anuncio se dio en un acto de graduación de médicos integrales comunitarios.

“Carlos Alvarado se está recuperando del covid-19- De estar en la batalla, adquirió el coronavirus”, expresó Maduro.



El diagnóstico lo recibió hace 11 días y ya fue dado de alta.

Alvarado, durante una participación en el acto, a través de video llamada, expresó que se siente "bien", con pocos síntomas, esperando que la PCR definitiva "salga negativa".

"Me siento bien. Ya tengo 11 días que me diagnosticaron coronavirus. He tenido síntomas leves, estoy en el 85 % de esa población asintomática. El equipo médico que me está atendiendo ya me dio de alta, solo falta esperar que mi PCR salga negativa para incorporarme de lleno", explicó el titular de Salud.