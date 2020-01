Ministro Alvarado: Bloqueo económico tiene retenido 500 millones de euros para el sector salud

Según Alvarado el robo de insumos de los hospitales “se ha reducido con medidas de control”, y aunque no ha desaparecido ese flagelo se ha incrementado la lucha contra las mafias o inescrupulosos que comercian con estos productos.

Por: Agencias 10:04 AM / 10/01/2020

El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el impacto negativo al sector en Venezuela, debido al “bloqueo financiero imperial” ha sido significativo en los últimos años, pero el “gobierno bolivariano logró mejorar en 2019 los servicios médicos a la población pese a la retención de recursos para adquirir medicamentos, equipos e insumos”.

“En general son más de 30 mil millones, pero en salud nada más son cerca de 500 millones de euros, dinero que está aprobado por el Presidente, para la salud y que no podemos utilizar porque están retenidos”, explicó el ministro Carlos Alvarado, durante una entrevista en VTV.

A modo de balance, Alvarado informó “que se mantuvieron abiertas las instalaciones de salud en 2019 pese a las dificultades, con limitaciones, pero con servicios abiertos”.

Indicó que en la red hospitalaria se han registrado más de 113 millones de consultas, de las cuales 19 millones se realizaron en el terreno, casa a casa, con Barrio Adentro y los equipos de salud en la comunidad, los promotores del parto humanizado y otros programas.

Según Alvarado el robo de insumos de los hospitales “se ha reducido con medidas de control”, y aunque no ha desaparecido ese flagelo se ha incrementado la lucha contra las mafias o inescrupulosos que comercian con estos productos.

“Hemos hecho más con menos, hemos ido optimizando los recursos y controlándolos”, acotó el ministro.

Apuntó, además, que en cuatro años, la mitad de las empresas transnacionales productoras de medicamentos se retiraron del país, temerosas de las “sanciones” en su contra por parte del gobierno de EE UU. “Nos quedamos con la mitad de las empresas”, dijo, logrando mejorar la producción de medicinas del 5% en que se encontraba el registro a 17%.

Hasta 25% del talento humano migró del sector público al privado o fue captado en el exterior. La merma provocó déficit de profesionales en el sistema de salud público que se ha ido restableciendo progresivamente. “Sin embargo, otros países del mundo se aprovechan de los médicos formados con excelencia en Venezuela”, comentó Alvarado.

Por el apagón eléctrico debido al sabotaje electromagnético contra el Guri, en marzo de 2019, más del 30% de equipos médicos se dañaron. No obstante no ocurrió el efecto mortal que la derecha conspiradora pretendía. “El primer día del apagón, el 7 de marzo, anunciaron 98 muertos en Caracas. No hubo ningún muerto, pero había 98 personas en terapia intensiva. Ellos lo calcularon”, señaló.