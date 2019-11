Más de 24.800 carros venezolanos aún no pagan impuestos en Cúcuta

Agencias

Un total de 24.871 carros venezolanos circulando, de un universo de 43.717 unidades, aún no pagan impuestos en Cúcuta. A la fecha, el registro de automotores de matrícula venezolana ha producido un ingreso hasta ahora de 1.354.576.327 millones de pesos por concepto de impuesto automotor, aseguró el medio colombiano La Opinión de Cúcuta.

El secretario de Hacienda del Departamento, Oscar Gerardino Astier, aseguró que el 78% corresponde a los carros y motos cuyos propietarios tienen domicilio a Cúcuta, lo cual representa 1.056 millones de pesos.

Reiteró que hasta el martes se habían entregado 46.506 liquidaciones, pero de ellas solo se ha producido el pago del impuesto de 43.717.

“La gente que inscribió su vehículo sigue llegando a cumplir con los pasos contemplados dentro del proceso del registro de carros venezolanos”, dijo Gerardino.

Por Cúcuta cumplieron con el registro un total de 49.991 automotores, de los cuales 35.415 son carros y 14.676 motos.

El Gobierno nacional concedió tres meses de plazo para el cumplimiento de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, que establece el proceso de legalización de los vehículos venezolanos dentro del territorio colombiano, el cual se venció el pasado 10 de octubre.

No obstante estas cifras, las autoridades presumen que por fuera de la plataforma se quedaron sin registrar unos 10.000 vehículos, unos porque sus propietarios no alcanzaron a reunir los requisitos y otros porque no adelantaron el proceso o dejaron para hacerlo a última hora y no cumplieron.