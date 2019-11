Marabinos y caraqueños abarrotaron los comercios por el “Black Friday”

L.Dagand / AFP

Cientos de personas abarrotaron, este viernes 29 de noviembre, los distintos locales de los mall y centros comerciales de Maracaibo para aprovechar los descuentos y rebajas del Black Friday (Viernes Negro).

Por la época y para dinamizar las ventas de mercancías, los comerciantes y dueños de tiendas ofrecieron rebajas que oscilaron entre el 20% y el 60% para captar la mayor cantidad de clientes.

A pesar de tener su origen en Estados Unidos en la década de los 50, la tradición de las rebajas en mercancía fue adoptada en Maracaibo, según comerciantes, desde el año pasado.

“Hace un año adoptamos esta iniciativa de ventas, y ha brindado resultados positivos. Desde la madrugada los compradores estaban haciendo colas y abrimos los comercios a las 8:30 de la mañana”, informó Ingrid Sandoval, dueña de una tienda en un mall ubicado en la avenida Las Delicias.

Ropa, calzado deportivos, artículos de aseo personal, dispositivos electrónicos y los juguetes fueron los productos más demandados por parte de los compradores.

“Desde hace una semana me vengo preparando para este día. Vi la campaña por redes sociales, y espero encontrar un jean en menos de 25 dólares o lo que cueste en bolívares”, expresó María Sánchez, mientras esperaba en una cola, con más de 40 personas por delante.

Como ya es habitual en una “economía dolarizada”, la mayoría de la mercancía fue tasada en la divisa americana. Muchos afirmaron que al pagar de esta forma se agilizaron las transacciones, frente a la lenta conexión de los puntos de venta y los bajones de electricidad.

“Yo me entere ayer (jueves), mi hija me dijo: ‘Mamá prepárate que vamos a comprar ropa’. Tomé lo que tenía reunido y me vine. Espero conseguir unos zapatos entre 5 y 10 dólares”, comentó Sílfides García, ama de casa.

La ocasión se aprovechó al máximo. La “viveza maracucha” no se hizo esperar.

“Espero gastar alrededor de 100 dólares entre ropa y productos de higiene para lo que queda del año. Estoy haciendo dos colas al mismo tiempo, un amigo me guardo el puesto en la otra fila para terminar de comprar temprano”, manifestó Naysiel Parra, ama de casa.

En Caracas fue la locura

En la capital del país también se vivió un ambiente similar con compras masivas en Chacao, Sabana Grande y Las Mercedes.

En su mayoría mujeres, hacían colas desde el exterior de varios centros comerciales, según reseñaron medios de la capital.

Más allá de las fronteras del país, desde la noche de este jueves, centenares de venezolanos arribaron a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para prepararse para este día de compras, reseñó el medio La Opinión.

Según se conoció, muchos de ellos se quedaron a dormir en los parques de Cúcuta, mientras que otros, se hospedaron en hoteles, todos con el fin de madrugar para disfrutar las ofertas y descuentos que ofrecen los locales comerciales de la ciudad, en el vecino país.