Manto púrpura para la Bajada; el del 18-N muestra una "Virgen que sufre"

Ítala Liendo Luzardo

Tres hermosos mantos lucirá la Virgen de Chiquinquirá en sus fiestas patronales. Fueron bendecidos la tarde de este miércoles 16 de octubre, al final de la misa solemne a Santa Eduviges.

Los aplausos retumbaron en la Basílica Santuario y los 'flashes' de cámaras y celulares se activaron cuando cada uno de ellos fue develado por el párroco Nedward Andrade, quien en reiteradas ocasiones durante la ceremonia pidió bendiciones de Dios y la Virgen para los talentosos diseñadores y creadores de estas obras para la Patrona del Zulia.

Manto púrpura abre la festividad chiquinquireña

Uno color púrpura vestirá el día de su Bajada de su nicho, el venidero 26 de octubre.

Lo ofrendan María Isabel González y Nazem Noueihed. Lo diseñó José Alfredo Romero y la confección es de Miriam Rodriguez.



"Desde épocas antiguas, el púrpura es un color aplicado a las vestiduras de altas dignidades. Por lo que para una ocasión especial como es el reencuentro con su pueblo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá lucirá al inicio de su fiesta un manto púrpura más teñido, realzado con flores de brillantes de colores morado, dorado, rosa, fucsia y rojo, que en exquisita mezcla simbolizan la pluralidad que existe entre sus hijos, fieles y devotos, quienes se concentran en este dia especial para recibirla con el corazón abierto.



El centro del manto ostenta el emblema mariano, embellecido con un bordado en pedrerías y flores de brillo, para remembrar nuevamente a su grey, y ratificar a María como Madre de todos y dignidad de un pueblo”, describieron en el templo.

En los bordados participaron José Alfredo Romero, María Isabel González, Mazen Noueihed, María Angeline Gonzalez y Endry Rodriguez.

En su Bajada, la Virgen saldrá en procesión en el trono de las flores.

"La Madre sufre"

Para el día de su solemnidad, el 18 de noviembre, en el blanco manto destaca la imagen de una "Virgen que sufre".



"Es manto inspirado en la Madre de todos; la Madre que sufre al ver a su país, la que expresa en sus ojos el sufrimiento de lo que se ha convertido la humanidad, de la pérdida de valores y de las buenas costumbres (...) Una madre que sufre al ver a sus hijos tratando de sobrevivir (...) Aprieta con toda su fuerza y cubre con su divino manto un país que va a brillar y que verá regresar a cada uno de sus hijos", se dice en la reseña de la pieza creada por la diseñadora Miriam Rodríguez.

Brillo para la Chinita en su Aurora

Para su misa y procesión de la Aurora, la Virgen Morena llevará un manto diseñado y confeccionado por el orfebre Rafael Tapia, quien dijo que lo ayudaron, durante dos meses, su esposa Lianeth Gómez y sus niños Andrés y Lucía.

"Desde siempre me he interesado en el diseño en general y siento que al presentar el manto para la Aurora de la Chinita cumplo con una misión que me dio Dios, de vestir a la Reina del universo, a la Madre de Jesús", dijo a PANORAMA.

Seleccionó terciopelo para la pieza, color turquesa (aguamarina), con encajes dorados y azul turquesa.

"Como punto central está el símbolo mariano rodeado por un Rosario bordado en pedrería, cristales y piezas en bronce bañadas en oro, obra de la orfebre Mariángela Ferrer. Está bordado con más de 3 mil cristales boreales y espejos para dar un brillo único a la Chiquinquirá en su Aurora".



"El aguamarina representa la serenidad, transparencia y la pureza de la Virgen María. Los cristales simbolizan la luz que iluminan el camino de la fe y la devoción mariana", señaló Tapia.

"Son obras de arte para la Virgen"

Para las procesiones de la solemnidad y Aurora, de la madrugada del 1 de diciembre, la Reliquia irá en los tronos de los 4 y de 2 ángeles, respectivamente

El manto del recorrido parroquial, a realizarse el 23 de noviembre, lo confeccionó Douglas Tapia. Será presentado los próximos días.

Irrasgui Padrón: Los mantos dignifican la fiesta patronal de este año.

"Lo que vemos esta tarde son obras de arte que recoge el sentir del lema de la festividad, María es Madre de todos y dignidad de un pueblo. Son mantos que dan realce y dignifican la fiesta patronal", expresó Irrasgui Padrón, presidente electo de los servidores de María.



Para el coordinador de la festividad patronal 2019, el servidor Ángel Rivas, los mantos están acordes con los tiempos que vivimos y se ve que fueron hechos con amor y devoción. Agregó: "Recogen el espíritu de lo que queremos transmitir desde la Basílica en esta ocasión".



En la misa, el párroco Andrade felicitó al Grupo Santa Eduviges, que con su trabajo hace crecer la fe en Dios, en la Chinita y la santidad de la Iglesia.

Párroco Nedward Andrade: Como hijos de Dios debemos vivir y reconocernos como hermanos, pese a las diferencias.

Dijo, de cara a las celebraciones a la Patrona del Zulia, que es Ella quien nos llama a vivir en unión y comunión, como hermanos, a pesar de las diferencias.



El presbítero recordó: "Somos hijos del mismo Dios, estamos llamados a auxiliarnos, a apoyarnos y a comprendernos, especialmente en estos momentos de tanta dificultad".