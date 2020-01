Los servicios del Estado ahora pasarán al sistema petro

“Todos los servicios de la República Bolivariana de Venezuela que actualmente esté cobrando tasas y comisiones en divisas, comenzarán a cobrarse en Petro”, informó Maduro.

Por: Agencias 05:36 PM / 14/01/2020

El presidente Nicolás Maduro informó este martes 14 de enero, en al presentación de su Memoria y Cuenta, que autorizó que de ahora en adelante el pago de aranceles del Saime, Saren, SAPI, Inea, Inac y Bolivariana de Aeropuertos será en la criptomoneda nacional: petro.

“Todos los servicios de la República Bolivariana de Venezuela que actualmente esté cobrando tasas y comisiones en divisas, comenzarán a cobrarse en Petro”, informó.

Agregó el jefe del Estado que “mucha gente no quiere cambiar a petro, porque tienen sus negocios en dólares. No quieren cambiar porque les corta las manos a las mafias. Funcionario o institución que no respete estos decretos deberá responder ante mí”.

“Vamos a adecuar la plataforma Patria para constituir la más grande Exchange de Venezuela para transar el petro y todas las criptomonedas”, anunció Maduro.