“Los cinco embalses del Zulia tienen disponibilidad de agua superior a los 150 días”: Jorge Silva, presidente de Hidrolago

El funcionario no descartó que en el futuro inmediato se realice una revisión al actual esquema tarifario del servicio público y de ser aprobado se dará a “conocer en su debido momento”.

Por: D. Rodríguez 02:00 PM / 19/02/2020

Atacar de manera “rápida” las fugas del vital líquido en las tuberías principales, atender el problema del desabastecimiento, además de llevar el actual esquema de bombeo a una vez por semana en las comunidades, son los objetivos que tiene el presidente de Hidrolago, Jorge Silva, para lo que resta de 2020.

En entrevista a PANORAMA, el ingeniero aseguró que los niveles de los principales embalses hídricos del Zulia se encuentran en óptimos niveles y con márgenes de disponibilidad para más de “150 días de suministro”.

En sus declaraciones no descartó que en el futuro inmediato se realice una revisión al actual esquema tarifario del servicio público y de ser aprobado se dará a “conocer en su debido momento”.

— ¿Qué balance puede dar de los principales embalses del estado, están en niveles óptimos o críticos?

— Todos los embalses, los cinco con los que cuenta el Zulia, tienen disponibilidad de agua superiores a los 150 días. Los niveles de operación están por encima de los niveles de normalidad. En algunos casos en niveles de alivio como lo es el de Burro Negro (Costa Oriental del Lago).

El embalse que tiene ahorita una condición de un trasvase es el de Tulé hacia Miranda, que es el de El Tablazo y que surte a Pequiven y al municipio Miranda. Ahorita tiene una cota cercana a la de casi 30 y su nivel máximo es de 35.

— Y cómo están los niveles de suministro de agua en los municipios, en especial a Maracaibo. Todavía persisten quejas en la comunidades que no llega el agua con regularidad…

— Hablando de Tulé, Manuelote y Tres Ríos, fuentes principales de abastecimiento de agua para el área metropolitana del Zulia, allí hemos consolidado una manera de corregir las fugas y que se está estableciendo desde diciembre de 2019.

Eso nos ha permitido, entre diciembre y el pasado 11 de febrero, corregir cerca de 54 fugas efectivas que nos han permitido con mucha precisión recuperar y para incorporar al servicio de abastecimiento del agua a las plantas unos 2.700 litros de agua cruda para transformarla en agua potable. También nos ha permitido alcanzar una capacidad operativa actual de un 75% de disponibilidad de agua potable.

Estamos disponiendo 9.470 litros por segundo en agua cruda, que es perfectamente aprovechable. El restante es un agua contabilizada, pero que se queda en los acueductos rurales, dotaciones a agricultores y desperdicios de fuga que aún persisten a lo largo de las dos matrices, Tulé y Tres Ríos.

Con este caudal de 9.470 litros por segundo estamos disponiendo en Planta C y la Planta Wimpala una cantidad de 7.700 litros de agua, que ya es potable y que distribuimos hacia los municipios Maracaibo, Mara, Jesús Enrique Lossada, Miranda, San Francisco y Almirante Padilla.

Es un agua que cuando contabilizamos la demanda podemos decir que nos sirve para cubrir toda la extensión del área metropolitana.

Estamos más o menos distribuyendo para el área metropolitana unos 5.300 litros de agua por segundo, que internamente sufren desperdicios, fugas no contabilizadas, pero estamos realizando continuamente recorridos para captar y precisar en dónde se encuentran. Tenemos contabilizado unas pérdidas cercanas de 2.300 litros por segundo en el área metropolitana.

— El tema de los apagones y fallas eléctricas en la entidad causan problemas en la distribución del agua por tubería. ¿Qué está haciendo la hidrológica ante este problema?

— Con el apagón eléctrico del pasado 7 de marzo se afectó la distribución del agua y la paralización de los principales sistemas de bombeo. Pero hay que recordar que antes de esa fecha el Zulia estaba siendo golpeado en su sistema eléctrico como lo que pasó con el cable sublacustre en el Puente sobre el Lago.

Todo esto, sin dudas, repercute en la operatividad del sistema de distribución del agua. El sistema lo conforma uno que es a gravedad, que funciona cuando la electricidad falla, y el sistema de bombeo de Tulé que es el principal e internamente las 5 estaciones de bombeo de la ciudad que también se ven afectadas.

De la mano con Corpoelec hemos establecido una visión de trabajo conjunta y referida a no afectar el servicio eléctrico donde tenemos las estaciones de bombeo. Mantenemos comunicación con Corpoelec para el plan administración de cargas y que no se afecte la distribución. Que el plan sea rotativo para que no se vea afectado el bombeo. En la COL la planificación es igual.

Contamos con cinco sistemas: Manuelote, Tulé y Tres Ríos; el sistema Pueblo Viejo-Machango (COL); el Brillante-La Guajira; el sistema Zona Sur del Lago y el norte que lo comprende Machiques y Villa del Rosario; para todos y cada uno de ellos hay una estrategia consolida de atención para el sistema eléctrico y el fortalecimiento de distribución de agua a la población.

Para el caso de Maracaibo tenemos una operatividad en los sistemas de bombeo: Santa María, tanque Norte, Tanque Sur, Redondo y San José, en todos es del 100%. Tenemos equipamiento necesario para hacer el servicio de agua a las comunidades, sean del sur o norte.

— En 2019 fue un tema recurrente la afectación de varias bombas en la estación principal de Tulé y Manuelote. ¿En qué estado se encuentran esos equipos, se pudieron recuperar?

— La recuperación integral de la estación de Bombeo Tulé es un programa que está inserto que está dentro del plan de recuperación, estabilización y mantenimiento de las estaciones de bombeo que se dirige desde la presidencia de la República, a través del Ministerio de Atención a las Aguas.

Estamos en la fase de la recuperación de la infraestructura completa. Ya se logró colocar en un primer nivel, completamente renovada, con equipos de protección electromecánica de primera, se colocaron sistema de protección en baja tensión, en media y en alta tensión. Se le hizo un mantenimiento completo a la subestación eléctrica Tulé, donde están los transformadores, con participación directa de Corpoelec y eso efectivamente involucraba la recuperación de los sistemas de bombeo.

Tulé está constituido por seis líneas paralelas de bombeo y cada línea tiene dos motores y dos bombas, un motor horizontal y otro vertical con una bomba vertical.

Hoy tenemos operativos tres equipos, tres líneas de bombeo de seis que existen. La cuarta línea está en proceso de reparación de la bomba horizontal, esa bomba está acá en taller y tiene un 95% de avance de su rehabilitación completa, tenemos prevista esta semana culminar sus trabajos y llevarla a instalarla.

La quinta línea tiene una afectación en la bomba horizontal, un poco menor. En coordinación con Pequiven nos están haciendo la reparación de los cojinetes que son necesarios para volver el equipo de impulsión de esa bomba vertical.

La sexta línea ya requiere un mantenimiento mayor, de una recuperación integral más compleja que puede tardar mucho y a nivel de costos podemos estar hablando de que tengamos que solicitar un recurso adicional, pero la sexta línea de bombeo de que sea renovada en su totalidad. No vale la pena seguir con equipos que están completamente desgastados, son los primeros equipos que se instalaron en el año 73 y corresponden a la estación de bombeo Tulé 1. Son equipos de casi 50 años en operación y creemos que es justo que se renueven.

Son equipos que deben ser fabricados a la medida, no se encuentran fácilmente en cualquier lado, son diseñados exclusivos para ese sistema específico.

Tenemos en servicio un motor de 3.000 Hp de Tulé en la COL en uno de nuestros talleres especializados y que está en un 80% de recuperación y que lo vamos a tener allí para elevar la capacidad de distribución del agua en al menos unos 2.200 litros de agua por segundo adicional a los 5.000 litros que tenemos disponibles. Estaríamos hablando de unos 7.000 litros para toda el área metropolitana.

— El tema del cobro del agua en las comunidades es un tema pendiente. Ya ni se cobra y eso se refleja en la calidad del servicio. En muchos países el suministro de agua potable no es gratuito.

— Hemos trabajado desde 2019 para calcular lo que es la tarifa del precio medio referencial del metro cúbico de agua, para sincerar lo que son las dotaciones residenciales, comerciales e industriales.

Efectivamente, se trabaja para tener un buen plan de cobro del servicio, que no sea simbólico que se pague algo. El Estado dice, y está escrito, que el valor del metro cúbico referencial de agua debe estar alrededor de un 3% del salario mínimo. Eso era cuando teníamos un esquema inflacionario estable en el país, sin la guerra financiera, una economía funcional y que permitía mantener esos valores.

Desde 2019 se han hecho cálculos de cuántos son los costos operativos y funcionales de la hidrológica. Así establecemos los precios referenciales, algunas de estas áreas son subsidiadas por el Estado como la residencial tipo A, B y C. La residencial 1 no paga, de allí en adelante va teniendo un aumento hasta la residencial 4, o plus, que es la más alta. Se cobra es a partir de 40 metros cúbicos mensuales y el exceso tiene otro valor.

A nivel comercial sucede lo mismo y a nivel industrial. Hemos ajustado tarifas y ajustado los sistemas de facturación y de cobro. Hemos tenido problemas porque el agua no se cobraba, teníamos los sistemas inoperativos, mucha información de los suscriptores se perdió, de los clientes, pero eso se ha venido actualizando, corrigiendo errores en la emisión de facturas.

Toda factura puede ser objeto de reclamo por un error en el cobro, si es muy elevada el cliente puede introducir una revisión y efectivamente será evaluada. Entendemos que errar es de humano y se está corrigiendo las fallas.

Se implementó una tarifa en marzo-abril de 2019, pero no fue la más eficaz en lo que al cobro se refería. Se actualizó la tarifa en octubre-noviembre del mismo año y entramos este 2020 con una revisión que podría entrar en vigencia en los venideros días y se dará a conocer en su debido momento, de ser aprobada.

Ahora, hemos mejorado un poco lo que es el esquema de facturación, hemos cuantificado un poco lo que es la dotación del suministro. Sabemos que el consumo para el caso del Zulia, hay zonas donde el servicio es muy deficiente, allí la factura es objeto de revisión, pero los que consumen tienen el compromiso de entender que es necesario que el servicio sea cancelado.

— Las comunidades siguen pidiendo que se regularice el suministro de agua, a veces se tardan meses para que llegue a los hogares.

— El tema de nuestros ciclos de abastecimiento actual para el área metropolitana de Maracaibo identificamos que estamos en ciclos de espera de aproximadamente 12 días, por la disponibilidad de agua que tenemos, por las condiciones del servicio, generalmente son 12 días hacia el norte y 12 días hacia el sur. El objetivo es bajarlo a 8 días y en la medida de lo posible establecer a una vez por semana el abastecimiento.

El llamado a toda la colectividad es para que se sume en un uso racional del agua, a no desperdiciarla, a darnos alertas tempranas en los desperdicios que existan. Semanalmente analizamos las labores, las inversiones, reuniones con Corpoelec, con la Gobernación del Zulia, las alcaldías para mejorar el servicio. Aspiramos seguir dando buenas noticias con acciones.

Me han dicho que la ciudad tiene un mejor semblante con el tema del agua, yo no estoy conforme, nuestro servicio técnico, de trabajo tampoco está conforme. Ellos saben que podemos hacer las cosas y estamos seguro que podemos hacer más. Estamos sumando fuerzas para mejorar el servicio, está la ministra Evelyn Vásquez, Gobernación del Zulia, las alcaldías y otras instituciones y esa s la única manera para cambiar la situación del suministro del agua.

— Sobre la adecuación de Planta C qué nos puede adelantar, ¿cómo van esos trabajos?

— Planta C está siendo intervenida por un gran proyecto matriz para la renovación de todas las plantas mayores de Venezuela. Son las que producen más de 5.000 litros de agua por segundo y esa (Planta C) es de unos 8.000 litros por segundo y la vamos a ampliar con un sedimentador adicional, por lo que estaríamos involucrando unos 2.000 litros más y pudiéramos estar llegando a unos 10.000 litros por segundo más adelante. Son numéricamente efectivos para cubrir gran parte del estado.

Lo inmediato es recuperar el agua que se está perdiendo, reemplazo de algunos tramos de tubería, sustituciones de los componentes de las matrices como válvulas, adecuación de las plantas, redes de distribución. Para el momento no está en los planes la construcción de un nuevo embalse para el Zulia, no es una prioridad por su costo y desarrollo que llevaría bastante tiempo.

Hacemos un llamado a las comunidades que nos informen si les llega o no les llega el agua en sus comunidades. Que informen si existen personas inescrupulosas que están manipulando las válvulas en los sectores para restringir el servicio. A veces la complicidad mal sana con los cisterneros hace que falle el servicio del agua.

Estamos haciendo seguimientos a todos esos sectores en donde se están manipulando las válvulas y se tomarán acciones para evitar que esa situación irregular se siga presentando, pero necesitamos del apoyo de las comunidades para que nos hagan llegar las denuncias.

*********

En presidente de Hidrolago, Jorge Silva, también ofreció un balance de otros planes que se están realizando en el resto de los municipios:

- Municipio San Francisco

“Hicimos una revisión al campo de pozos de San Francisco y recorrer la instalación, un área de 400 hectáreas y tenemos actualmente posibilidades de poner en funcionamiento 26 pozos para extraer agua subterránea, pero podemos rehabilitar 10 de manera directa y de esa cantidad tenemos un plan completamente organizado para poner en funcionamiento la planta de San Francisco”.

“Queremos poner en mayor capacidad la Planta B de San Francisco, actualmente estamos produciendo solamente 130 litros con dos pozos en funcionamiento. La idea es colocar 8 pozos adicionales para llegar a un total de 10 en funcionamiento y elevar la disponibilidad de agua hasta 700 litros por segundo. De ser así, nuestro objetivo para solventar la crisis del desabastecimiento del agua en San Francisco está previsto en no más de seis meses. En dos meses tenemos previsto tener cinco pozos listos, y hasta junio deberíamos tener los 10 pozos en funcionamiento”.

“Todo esto en función de nuestras capacidades de cómo ingresan los recursos financieros, Corpoelec no está asignando gran parte de los insumos, los transformadores y componentes electromecánicos. Además de unos trabajos internos en la planta”.

- Municipios en la COL

“En el sistema Machango-Pueblo Nuevo recibimos dos bombas de 230 Hp para el servicio interno de planta de Pueblo Viejo que mejorará la condición de producción de agua potable internamente. Y, de mano de Pdvsa, estamos atacando lo que son las pérdidas en las redes de tubería, además de un proyecto que vamos a fortalecer con la sustitución de motores en el área de captación de Burro Negro, con el venir de los días tendremos respuestas favorables y eso beneficiará a todos los habitantes de la zona sur de la Costa Oriental del Lago, desde el municipio Lagunillas en el sistema Pueblo Nuevo, hasta Santa Rita que es la parte más alejada del sistema”.

“Actualmente, estamos produciendo unos 2.100 litros por segundo distribuidos hacia los municipios Lagunillas, Ojeda y parte del eje de Santa Rita”.

La Guajira, Sur del Lago y Machiques

“Hemos recuperado el sistema El Brillante en la Guajira, después de estar fuera de servicio por más de tres años, en no menos de 70 días hemos recuperado la infraestructura, le hemos una capacidad operativa del 40%, pero la visión es seguir profundizando el esquema de operación, recuperar el tanque de almacenamiento La Estrella y de allí enviar agua al eje de Sinamaica o hacia Paraguaipoa. Llevar el agua a la Guajira es una deuda histórica, que me tocó y en menos de 70 días hemos logrado un importante y vamos a seguir trabajando”.

“En el sistema del Sur del lago ya tenemos un plan establecido, dentro de poco vamos a ir a atender unas fuentes subterráneas en Santa Bárbara. En el municipio Colón se adquirieron unos equipos que se van a instalar allá y también en el municipio Sucre”.

“Igualmente, en la Villa de Rosario pudimos recuperar seis pozos que ya fueron a disposición de las comunidades para que se puedan surtir del agua, con el apoyo de la alcaldía, la Gobernación del Zulia y la empresa hidrológica”.

- Municipio Jesús Enrique Lossada

“Recientemente, pudimos recuperar, reparar e instalar el primer motor de 300 Hp de la estación de bombeo Concepción, donde suministramos agua a la población de la Concepción en el municipio Jesús Enrique Lossada. Ese motor ya entró en funcionamiento y está en servicio para el suministro de agua potable”.

“Ese motor de 300 Hp de la Planta potabilizadora Alonso de Ojeda (Planta C) envía un caudal de 300 litros por segundo a más de 28 sectores que conforman el municipio Jesús Enrique Lossada. La meta es colocar un segundo motor en la estación de bombeo Concepción B para darle mayor disponibilidad de agua al municipio. Pero hay que regularizar las tomas clandestinas desde la matriz, hay granjeros que tienen tomas de 8 pulgadas y eso lo vamos a normalizar. Nuestro equipo va a normalizar, no a cortar tomas en las unidades de producción”.