Lisandro Cabello: Se retuvieron a 2 dueños de establecimientos

Por Priselen Martínez 03:23 PM / 14/05/2020

Lisandro Cabello, secretario de Gobierno del Zulia, recalcó este jueves 14-M que la medida de extensión del horario para los comercios que expenden alimentos y medicinas, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, por la cuarentena del Covid-19 "es para los 21 municipios del estado Zulia".

Por esta razón instó, en la rueda de prensa que ofreció, en la sede del Comando de la GNB N°113 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en Cabimas, con los miembros del Estado Mayor de Salud y Seguridad, a todas las autoridades como los alcaldes, concejales, diputados, constituyentes, así como a los comerciantes y empresarios "a cumplirlo".



Dijo que durante el proceso de verificación del cumplimiento de las normas sanitarias como el uso obligatorio del tapabocas y la aplicación de alcohol o antibacterial en las manos fueron retenidos "dos dueños de establecimientos porque conseguimos personas sin la debida protección".

"Es responsabilidad del dueño evitar el acceso de personas sin tapabocas y el respeto a las normas por lo que también fueron sancionados", añadió.

"No podemos relajarnos, tenemos que ser exigentes con esta medida como lo dijo el Presidente (...)", aseveró.

Cabello también adelantó que el gobernador Omar Prieto, como vicepresidente del Psuv, sostendrá este viernes 15-M una reunión con todos los 19 alcaldes, los dos protectores de Santa Rita y Sucre, y la dirección regional del partido para analizar la situación de la región zuliana, entre ellos, la verificación de precios en los comercios, pues algunos no están siendo respetados.

El secretario de Gobierno llamó a los comerciantes a ser "justos" con la ciudadanía.

"Señores comerciantes es tiempo de ser buenos, no les estoy diciendo que regalen sus productos, pero sí les exijo a quienes están estafando, que por allí los llaman especuladores y tienen el privilegio de abrir, a respetar los precios", expresó.

Aclaró que el objetivo del despliegue de verificación de precios "no es para cerrarlos sino para corregirlos, pues otro tipo de sanción como la multa, y la distribución de alimentos en los sectores".

Cabello, durante el balance que ofreció en nombre del Estado Mayor, dijo que recibieron del Ministerio de Petróleo y de Pdvsa la orden incrementar los despachos de diésel de 18 estaciones servicio interdiarias a 36 diarias para avanzar con la atención a los sectores productivos y de alimentación.

Relajamiento, no

El G/D Carlos Ríos Urbano, comandante de la Zodi-Zulia, manifestó su "preocupación", pues con la extensión del horario de 8:00 am 6:00 pm "pareciera que se le hubiera dicho a la gente se tenía que relajar".

Dijo que "han visto en unas avenidas de Maracaibo donde en horas de la tarde a personas, familias enteras paseando en bicicleta, corriendo y trotando como si fuese la Vereda del Lago, por eso le ordené al general (Bladimir) Lugo, y al general (Eliezer) Pereira a que, a partir de hoy, se ponga orden en esas vías. Se les va a llamar a la concientización, y como nunca falta alguien que se lo toma un poco más allá estará presente un fiscal del Ministerio Público para evitar malos entendidos (...)", señaló.

El general Rios Urbano anunció que a las 9:52 am salieron de Paraguaipoa 312 connacionales, que tenían 5 días de haber entrado por Colombia, para recibirlos en la Zodi (La Barraca) para trasladarlos hacia sus estados destino, y a las 10:49 am entraron por Paraguachón, 67 venezolanos más "y estamos esperando otros 300 más que vienen en la ruta. Ya tenemos una tarifa mínima de ingresos".

Generador en pruebas

El secretario de Gobierno también informó que el nuevo generador de electricidad de 1.850 megavatios instalado en la represa Burro Negro para apoyar el bombeo y la distribución de agua en la Costa Oriental del Lago (COL) está siendo sometido a unas pruebas para que esté "operativo al menos durante 20 horas al día".

Ante este anuncio el alcalde de Cabimas, Pedro Duarte, informó que en el municipio la distribución del vital líquido se está haciendo de 96 horas por 96 horas y con camiones cisternas se están surtiendo a las comunidades donde realmente no llega.

Dijo que su despacho identificó a los 30 camiones privados permisados con otros 30 más de la municipalidad para recorrer las comunidades.

Pidió a los cabimenses denunciar a las unidades que no estén respetando el costo establecido por pipa de 30 mil bolívares y de 1 millón 500 mil bolívares el "viaje". "Tienen que denunciar al momento que lo exijan y no después que hayan pagado porque no hay como reclamar después", aseveró.