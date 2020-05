Las Pulgas, un hervidero que estalló

Desde el día 1 de la cuarentena, lunes 16 de marzo, el principal mercado popular de Maracaibo desafío el confinamiento.

Por Redacción Web 10:37 AM / 24/05/2020

Pasó lo que se temía: el mercado de Las Pulgas ha terminado siendo un foco de contagio del covid-19 y es que no podía ser de otra manera, pese a las idas y venidas en sus restricciones, un lugar donde el distanciamiento social es una entelequia y en el que hasta las bolsas sirven como tapabocas improvisados no es sino un 'paraíso' para una enfermedad tan contagiosa como el coronavirus.



Epicentro del comercio informal de Maracaibo, el popular mercado es una válvula para los que menos tienen y viven del diario que desafiaban las precariedades del transportes, los avatares de la gasolina para llegar a como diera lugar para comprar plátanos, queso, granos, carne, pollo, y hasta vísceras para llevarse algo a la boca en plena cuarentena que ya lleva dos meses y contando el tercero.



Desde el día 1 de la cuarentena Las Pulgas desafío el confinamiento. En esa 'jungla' hay códigos internos en los que las autoridades tienen que 'apretarse los pantalones' para cambiar.

Tres días después del inicio del confinamiento, el 19 de marzo, llegó la primera medida, unos 40 mil litros de agua espumada y clorada con 200 litros de jabón concentrado e hipoclorito, respectivamente, fueron diluidas por los bomberos de Maracaibo para intentar desinfectar sus espacios.



La medida era la primera de control epidemiológico que toman las autoridades en el popular mercado que hasta ese momento permanecía abiertos sin ningún tipo de restricción, pese a la medida de cuarentena social que impuso el Ejecutivo nacional en todo el país para frenar el avance del covid-19, declarada pandemia por la la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Entretanto, autoridades exhortaban a los buhoneros a usar tapabocas y a restringir su horario.

No fue sino hasta el 23 de marzo que comenzó la restricción del paso vehicular hacia el mercado, especialmente en sus accesos por la avenida Los Haticos con piquetes de la PNB.



Hasta aquí, los números oficiales de contagiados en el país parecían no dar para alarmarse y menos en Las Pulgas que seguía como si la cuarentena no fuera con ellos.

El 8 de abril llegó la primera medida de control que intentaba poner las 'bardas en remojo' en el mercado. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, anunció ese miércoles que los mercados populares de Las Pulgas, la Curva, los Plataneros, Mercasur solo podrán funcionar los martes, jueves y sábado en el horario de 8:00 am a 12:00 del mediodía.



Entonces era común ver ríos de gente, entre compradores, comerciantes y buhoneros atravesar la ciudad como fuera posible, para llegar al mercado de los improvisados tarantines encomendados, como máximo, a un tapabocas.

En menos de una semana, el lunes 13 de abril, las autoridades municipales se reunieron con los comerciantes y accedieron a darles un día más, los lunes, una medida que, según se dijo, obedecía a que ese día era clave para el abastecimiento de las familias marabinas. Entonces era ahora lunes, martes, jueves y sábado que podían abrir.



La medida también fue extendida a la Curva de Molina y Los Plataneros, agregó en su momento el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova.



Mientras Las Pulgas operaba con su 'licencia' de cuatro días a la semana, el resto de los sectores productivos de la ciudad seguían parados, como si no fueran capaces de acatar los protocolos sanitarios que el popular mercado zuliano no cumplía nunca.



Las alarmas se encendieron para las autoridades recién el martes 19 de mayo, cuando el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, dijo: "El mercado de Las Pulgas podría volver al horario de lunes, miércoles y sábado", tras observar la gran afluencia de personas, entre esas algunos comerciantes, que "no están cumpliendo" con las medidas sanitarias como el uso "obligatorio" del tapabocas.



Veinticuatro horas después llegó la confirmación del gobernador: “Tenemos un brote importante de coronavirus en el estado Zulia y con la presunción de que el centro de contagio es el mercado Las Pulgas”.



Con al menos el 63% de los casos altamente sospechosos provenientes de ese mercado, pero sin aclarar cuántos están confirmados, el gobernador del Zulia anunció a esta Casa Editorial la madrugada del domingo 24-M que 'Las Pulgas está cerrada indefinidamente' .

"Es el principal foco de contagios en el Zulia", reconoció.



Paralelamente a las decisiones sanitarias de la entidad, el número de casos positivos ya supera los mil en el país, con el Ejecutivo nacional asegurando que del total de contagios detectados, el 74% son importados, pero sin revelar en qué estados del país se encuentran.