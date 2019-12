Largas colas en las ‘bombas’ de San Francisco en el tercer día del Pico y Placa

Priselen Martínez Haullier

José Nuñez

Largas colas pudieron apreciarse, este miércoles 18 de diciembre, durante el tercer día de la puesta en marcha del Plan Pico y Placa en algunas estaciones de servicio ubicadas en el municipio San Francisco.

Usuarios se quejaron de la lentitud y la cantidad de "colados" que pudieron ser despachados sin esperar tanto tiempo. Hoy, le correspondía a placas que terminan en 0,2,4,6 y 8.

La estación Santa Ana cerró a la 1:00 de la tarde.

En la estación Santa Ana, ubicada en la avenida 5, los usuarios denunciaron que luego de “pasar 6 horas haciendo cola” la bomba se quedó sin combustible, dejando a más de 60 autos por fuera.

“A las 6:40 de la mañana comenzó la atención con los primeros 115 vehículos marcados, luego pasaron unos veinte más y de allí quedamos estancados por los ‘colados’”, dijeron molestos.

Nerio Ferreira, quien maneja una vans para la ruta Km4-Centro no pudo surtirse porque se había terminado el carburante. Quedó justo en el portón para entrar después de pasar 6 horas y media en espera. “El lunes no quise salir pensando que por ser el primer día sería complicado. Esto que pasó hoy, demuestra que el plan no tendrá resultados. Dejaron pasar a muchos colados”, denunció.

Nerio Ferreira quedó justo para entrar a la bomba Santa Ana cuando se terminó el carburante.

Sin embargo, según un oficial del Cpbez (Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia) que llevaba la contabilidad atendieron 450 vehículos con los 24 mil litros que despachó la gandola a las 4:30 am.

Doris Acosta, docente de la Universidad Rafael María Baralt fue una de las que se quedó sin poder surtir su camioneta Chevrolet Vitara.

“Llegué a las 6:00 de la mañana, me tuve que traer a mi nieta porque salí muy temprano y no tenía con quien dejarla. Hice un recorrido por otras estaciones y me vine para esta porque la que vi con menos autos. Son la 1:00 de la tarde y me dicen que se terminó la gasolina, no es justo”, comentó indignada.

Doris Acosta hizo la cola y después de seis horas no pudo surtir su camioneta.

Renny García comenzó a hacer la fila a las 9:00 de la mañana. “Marcaron como unos 100 carros y no marcaron más. Ya había ido a la bomba de la urbanización La Popular, y colocaron una patrulla en un punto donde avisaban que hasta allí iban a distribuir combustible. El lunes tampoco no pude surtirme. Hay mucha desorganización”.

Más adelante en la estación El Puente, ubicada en la misma avenida 5 justo al lado de la antigua cementera Vencemos Mara, la mayoría de los usuarios madrugaron pensando que saldrían temprano.

“Llegué a las 2:00 de la mañana y salí a las 2:00 de la tarde, es decir, que pasé 12 horas en cola. Comencé desde Parque Mara. El lunes no fue así llegué a las 6:00 de la mañana y ya a las 10 estaba fuera”, comentó Mariela Finol, conductora de un carro por puesto y ama de casa.

Manuel Prieto pasó 12 horas en cola en la bomba de El Puente.

Manuel Prieto también pasó 12 horas en espera para llenar el tanque de su camioneta Jeep. “Me vine temprano por lo mismo y batí record”, dijo visiblemente agotado Manuel Prieto, trabajador de una empresa privada.

Desesperada por tomar su turno se encontraba Lisbeth González, llegó a las 4:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde aún tenía 20 autos por delante.

“Dejé a mis hijos solos en la casa. Les ha tocado comer pan de desayuno y almuerzo porque yo me vine a hacer la cola”, dijo angustiada, mientras esperaba su turno.

En esa estación, la custodia está en manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes mantienen el control de ingreso con la cédula de identidad o una acreditación oficial de los dueños o conductores de los vehículos.

Uno de los funcionarios informó a este medio que solo cuentan con una isla con dos surtidores disponibles. Precisó que a la 1:30 de la tarde llevaban entre 160 y 170 automóviles atendidos. El martes recibieron en total 197 vehículos y el lunes, el primer día de la jornada, unos 170.

La fila de autos que esperaba surtirse en la estación La Unión llegaba cerca del Puente sobre el Lago.

La bomba Unión, ubicada en la misma zona sur, pero en la circunvalación 1, a las 2:00 de la tarde la cola llegaba a unos 500 metros del Puente sobre el Lago.

Funcionarios de la Guardia del Pueblo que se encargan de mantener el orden en esta estación, que cuenta con cinco islas para atender a los usuarios, a esa hora contabilizaban 370 unidades atendidas.

“Los estamos metiendo por lotes de 30. Cada vez que se vacía, volvemos a pasar y así vamos. Hoy nos surtieron una gandola con 38 mil litros”, dijo uno de los oficiales.