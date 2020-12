Laidy Gómez: "Las UCI del Táchira ya están al 100%"

"Tenemos 59 pacientes en aislamiento y 3 pisos del Hospital Central totalmente ocupados con pacientes con sintomatología y otros esperando resultados", detalló.

Por: Redacción Web 04:10 PM / 18/12/2020

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, expresó con preocupación que la ciudadanía venezolana debe tomar en serio la situación con el covid-19. "La realidad es que la pandemia está en una ola de contagio y en un repunte desatado y pareciera que la ciudadanía no está brindándole la debida importancia a esto. No es solo la responsabilidad ciudadana de cuidarse por el covid-19, es también la responsabilidad de los organismos públicos, de las Fuerzas Armadas en la frontera, que no hace control epidemiológico", expresó Gómez.

Asimismo enfatizó en el programa Vladimir a la Carta que "por un lado vemos al Ejecutivo dictando una flexibilización de la cuarentena en diciembre, y por otro lado sale el operador político de Maduro diciendo que en el Táchira están prohibidas todas las reuniones y concentraciones".



"La capacidad de Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes covid en Táchira ya está ocupada al 100%", agregó la gobernadora, quien dijo que en su estado la capacidad para atender casos graves por complicaciones de covid-19, está a tope.

"Tenemos 59 pacientes en aislamiento y 3 pisos del Hospital Central totalmente ocupados con pacientes con sintomatología y otros esperando resultados", detalló.

De igual forma determinó que a su juicio los tachirenses están en mayor estado de vulnerabilidad antes la pandemia por carencia de protocolos epidemiológicos en la frontera y en las trochas.

"No tener un control epidemiológico responsable en la frontera por parte de las Fuerzas Armadas, nos hace a los tachirenses más vulnerables al Covid", dijo Gómez.

Para la gobernadora adeca, "el Gobierno no ha sido sensato en el criterio epidemiológico. Porque si estamos aumentando los casos de covid, cómo se explica que llames a la flexibilización y promuevas eventos".

Sobre la política

La gobernadora está convencida de que el partido AD continuará a pesar de la coyuntura que atraviesa. "AD no es o de Henry o de Bernabé, Acción Democrática es un baluarte de la población venezolana, es una referencia política", expresó Gómez.

También dijo que una posible solución antes la diatriba entre los dirigentes Ramos Allup y Gutiérrez, sería llamar a elecciones dentro del partido. Sin embargo, reiteró que "el líder de AD en este momento es Bernabé Gutiérrez".

"Lo idóneo es que se abra un proceso interno en el partido para que podamos legitimar las autoridades de Acción Democrática. Los adecos no seguimos hombres, seguimos principios," dijo Gómez.

Gómez enfatizó que la oposición debe ser sincera con el país. "Yo escuchaba dirigentes que promovieron la consulta decir, que después de la consulta el dictador se iba. Maduro todavía está sentado en Miraflores. No podemos seguir con políticas idealistas frustrando a los venezolanos", expresó.

De acuerdo con la gobernadora, "si evaluamos lo que ocurrió el 6-D y el 12-D pareciera que el pueblo venezolano no quiere nada con ningún sector, ni del gobierno, ni de la oposición porque no hay esperanzas y pareciera que estamos huérfanos de líderes nacionales", precisó Gómez.

Finalmente, respondió ante una pregunta de la audiencia del periodista Vladimir Villegas, sobre si iría a la reelección como gobernadora del Táchira, ante lo que respondió: "Más allá de ir a hablar de una reelección, yo hablo de la promoción de elecciones primarias para legitimar los liderazgos a toda instancia".