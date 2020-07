La "tortura" eléctrica de todos los días no para en los mismos circuitos

Piden rotación en el horario de administración de carga establecido entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 de la medianoche.

Por: Priselen Martínez Haullier 08:09 AM / 03/07/2020

Como un “tortuoso maratón” definen los zulianos los prolongados cortes eléctricos nocturnos que vienen teniendo sus sectores en las últimas cuatro semanas.

Unos denuncian que pasan entre seis y siete horas continuas sin servicio, muchas de ellas son hasta la 1:00 y 2:00 de la madrugada ¡y todas las noches!

“No entiendo por qué si el gobernador Omar Prieto advirtió hace unas tres semanas que el racionamiento sería máximo de seis horas, nos están dando hasta siete horas sin ningún tipo de clemencia”, comentó Flor Quintero, habitante del sector El Silencio de San Francisco.

A la queja de Quintero se sumó Gabriela Trocóniz, habitante de la urbanización La Victoria, de Maracaibo, “en La Victoria, segunda etapa, vivimos a expensas de Corpoelec, los días pasan entre bajones y racionamientos y averías de los postes de energía. La luz se va a diario no tenemos hora fija ni tiempo determinado, es como si la tuvieran algo en contra del sector, los días son súper horribles y las noches son eternas, no hay día que no falte el racionamiento, de noche los ladrones hacen fiesta por la oscuridad”.

“A diario pasamos entre 4 y 6 horas de suplicio, no tienen horario ni fecha en el calendario”, añadió.

Asimismo afirmó que “ya van tres oportunidades donde se han averiado los fusibles y le ha tocado a la comunidad pagarle a los empleados de Corpoelec la instalación por que lo han exigido”.

“En Los Haticos hay sectores que se nos va la luz todas las noches y a otros no, y así sucede en otras parroquias. Será que hay discriminación y preferencias”, señaló uno de sus habitantes, Alejandro Romero.

En el sector Asociaco, en "Francisco Eugenio Bustamante", vía a Los Bucares, Ana Hernández también vive la misma tragedia: “todas las noches nos aplican 4 y hasta más de 6 horas y en el barrio vecino nunca se les va. No están rotando los circuitos”, afirmó.

María Elisa Domínguez, residente de la urbanización La Trinidad, de la parroquia Juana de Ávila, contó que la noche de este miércoles 1 de julio los sorprendió la ida de la luz a las 8:00 “¡y llegó a las 2:00 de la madrugada!”.

“Nos dan duro, nos quitan la luz en la mañana y después nos dan otra ‘ración’ nocturna hemos llegado a pasar ocho horas sin servicio. Definitivamente no entendemos qué pasa con este circuito de Panamericano, La Victoria, Las Amalias, Los Mangos y hasta Ciudadela”, opinó José Hidalgo.

En Twitter los zulianos también exigieron la rotación de los circuitos.

“Roten! Que esta cruz la carguemos TODOS! Esta vaina es injusta. Roten los circuitos, quiten la luz a todos en MCBO y los cortes serían más cortos. Van 3hrs sin luz 3era etapa d de la urbanización La Victoria @Corpoelec1Zulia @CorpoelecZulia_ @Omarprietogob @FreddyBritoM1”, escribió @Hojuru.

“Maracaibo: Urbanización El Naranjal ayer estuvieron 9 horas sin electricidad. En cuarentena exagerada y sin luz varios sectores. Los vecinos están esperando "ansiosamente" las elecciones para AN. Y @CORPOELECinfo @Corpoelec_zulia no informan NADA de las causas. Chévere!”, denunció @granfran5012.

“Buenas noches camaritas luchadores, será que aquí en Maracaibo, estado Zulia, venga la luz, sin luz desde la 7:00 pm, hasta ahorita que son las 10:54 y no ha llegado todavía, eso es todos los días. Diiios”, dijo @CatyVillalobos4.

Alberto Romero también se quejó a través de @Alberto11386778 “Urgente sin luz por segunda vez en el día, Los Olivos La Pecera, VEN 911 Zulia, Galerías llevamos seis noches sin luz”.

Este medio trató de consultar a las autoridades para que notificaran sobre la situación y la razón por lo que se están registrando los largos cortes en el servicio.

Hace tres semanas, el gobernador Omar Prieto, durante la rueda de prensa del Estado Mayor de Salud y Seguridad, informó que el Plan de Administración de Carga se cumplirá entre 4 y 6 horas en el horario de 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche.