La “ruleta” del racionamiento eléctrico sigue sin dar tregua a los zulianos

L. Dagand

La “ruleta” de los racionamientos eléctricos siguen desatados en el Zulia y cada vez ganan más terreno. Denunciaron que en la actualidad, los racionamientos ya sobrepasan las 8 horas continuas e incluso puede superar las 12 horas.

“En Maracaibo el problema es mayor, pero en el municipio Santa Rita nunca nos perdonan, nos aplican de 12 a 14 horas de racionamiento eléctrico”, informó Beatriz Araujo, quien prefirió pasar el resto de la semana en la casa de su hermana, en el sector Las Veritas, donde afirmó que “la luz no se va, por tener al Hospital de Niños cerca”.

En el barrio San Luis, en el municipio San Francisco, vecinos afirmaron intermitencia en el fluido eléctrico. “La colocan dos horas y la quitan por una, así pasamos toda noche de ayer (lunes) y la mañana de hoy (martes), no definen un cronograma y si lo aplican nunca lo cumplen”, exclamó Olivia Chacín, afectada.

Igualmente, el sector Tierra Negra, de la parroquia Olegario Villalobos, sumó nueve horas sin electricidad. Residentes informaron que el servicio fue interrumpido cerca de las 11:30 de la noche del lunes 2 de diciembre y regresó a las 9:30 de la mañana de este martes 3 de diciembre.

Mientras que en el sector Las Playitas, en la misma parroquia, hacía las 11:00 de la mañana de hoy (martes), vecinos pasaban una ola de calor al no tener como aplacar la creciente temperatura del mediodía.

“El racionamiento no tiene ni pies ni cabeza. La electricidad se fue a las 7:30 de la noche y regresó a la 1:00 de la madrugada, luego nos la quitaron a las 8:00 am y todavía no vuelve. Todo suma ocho horas sin servicio, no definen cuantas horas la administraran, o en cuál horario. Esto es una locura”, manifestó Clara Blanco, ama de casa.

El comercio informal también se ve afectado ante el desorganizado plan de Administración de Cargas (PAC).

“He tenido que pagar jornadas extras a mi empleados para poder entregar pedidos pendientes. Ayer (lunes) la corriente se fue en la tarde y retornó cerca de las 2:00 am. A esa hora me puse a trabajar con mis empleados para poder asegurar las ganancias del negocio”, aseguró el encargado de un negocio de tapicería en la zona norte de Maracaibo.

La frustración llega también a los comercios informales, ya que una planta eléctrica escapa de su bolsillo. “Mi negocio apenas me sustenta para comer, cuando no hay luz debo negarme a perder un día de ingresos. Tampoco tengo los ingresos suficientes para comprar un generador (planta)”, explicó Idelbrando Portillo, propietario de un pequeño negocio de fotocopiado en el sector El Paraíso.

En el sector Santa Lucía, de Maracaibo, solo contaron con cuatro horas de servicio eléctrico, en doce horas. “Vivimos una tortura que no tiene final, se va las 12:00 del mediodía, vuelve a las 9:00 pm, la quitan a las 1:00 am y la ponen a las 8:00 am, es una ruleta que no tiene fin”, expuso Alejandro González, habitante de la zona.

La Corporación Eléctrica Zulia (Corpoelec) confirmó, la noche de este lunes 2 de diciembre, que en el estado se viene aplicando un “esquema de administración de carga” para estabilizar el sistema de distribución de luz.

Así lo informó en su cuenta en Twitter en donde colocó el siguiente mensaje: “@corpoeleczulia_ informa a las usuarias y usuarios que con el propósito de mantener la estabilidad del sistema eléctrico se aplica esquema de administración de carga, motivado a limitaciones en la línea de Transmisión Tablazo - Cuatricentenario N°1”. Igualmente, fuentes de la Gobernación del Zulia dieron cuenta de un evento que se presentó en la línea Yaracuy-El Tablazo.

En los mensajes no se detalló por cuánto tiempo se extenderá el plan de racionamiento y si el mismo es de 6x6.