La electricidad hizo 'crisis' al caer 3 gotas de lluvia

Van 4 grandes apagones en lo que va de mes. El servicio falló a la 1:05 am de este jueves 23-A.

Por: Redacción Web 11:15 AM / 23/04/2020

Los municipios de la costa occidental del Lago se vieron afectados por el cuarto gran apagón que registra abril. A la 1:03 am de este jueves 23-A, cuando caían las primeras gotas de lluvia, se produjo la falla. Regresó --en algunos sectores-- para volverse a ir dos minutos después.

Desde Machiques de Perijá hasta Guajira y desde "Lossada", La Cañada, San Francisco a Maracaibo quedaron apagados en medio de un sofocante calor. La llovizna terminó de sacar "el fuego" de aceras, paredes, clósets y puertas. "Todo era un horno", comentaba Arelis Montiel, en La Popular, al sur de la ciudad, a las 8:00 am de este jueves.

En twitter, reportaban "explosiones" en varios puntos de la capital zuliana, sin que la empresa estatal haya dado como cierta alguna de ellas. Corpoelec ---esta vez desde @Corpoeleczulia2-- tuiteó primero: "#Ahora personal operativo realiza maniobras para restablecer el servicio eléctrico en la Costa Occidental en Zulia, que motivado a la presencia de lluvias en los municipios Maracaibo y San Francisco ocasiona la interrupción del servicio".

La reconexión comenzó por sectores y localidades. A las 4:00 am en El Moján volvieron a ver "luz". Unos 45 minutos más tarde el servicio fluyó de nuevo para zonas de San Francisco. A las 5:00 am acabó el apagón para los vecinos de Sabaneta. Y poco después de las 9:00 am volvió a los hogares de Los Haticos.

"Díganme algo, el apagón es local, regional o nacional. Aquí se nos fue a las 12:00 de la medianoche", preguntaba a las 7:30 am desde el sector 12 de Octubre, en Cañada Honda, Tony Arrieta a sus amigos en WhatsApp.

A las 11:00, Arrieta seguía sin tener electricidad. Agregó: En casa de mis padres, en San Jacinto, se fue en la madrugada de hoy (jueves) y llegó a las 10.30 am. Pero ayer (miércoles) se la quitaron tres veces, de 9:00 am a 11:00 am, luego de 2:00 pm a 4:30 pm y de ñapa de 9:00 pm a 10:30... qué calamidad".

Sobre las 8:00 am la cuenta twitter de Corpoelec informó: "#AlMomento #23Abril Se ha recuperado el 50% de la carga y progresivamente será restablecido el servicio en el resto de los circuitos, personal de @Corpoeleczulia2 continúa con labores de inspección para la recuperación total del servicio en la Costa Occidental".