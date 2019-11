11:00 AM

11:00 AM / 30/11/2019

La Chinita vestirá manto turquesa en su Aurora

Ítala Liendo Luzardo

Agencias / G. Semprún

Para su misa y procesión de la Aurora, la Virgen de Chiquinquirá llevará un manto diseñado y confeccionado por el orfebre Rafael Tapia, quien dijo que lo ayudaron, durante dos meses, su esposa Lianeth Gómez y sus niños Andrés y Lucía.

"Desde siempre me he interesado en el diseño en general y siento que al presentar el manto para la Aurora de la Chinita cumplo con una misión que me dio Dios, de vestir a la Reina del universo, a la Madre de Jesús", manifestó Tapia a PANORAMA.

Seleccionó terciopelo para la pieza, color turquesa (aguamarina), con encajes dorados y azul turquesa.

El manto para la Aurora lo confeccionó Rafael Tapia

"Como punto central está el símbolo mariano rodeado por un Rosario bordado en pedrería, cristales y piezas en bronce bañadas en oro, obra de la orfebre Mariángela Ferrer. Está bordado con más de 3 mil cristales boreales y espejos para dar un brillo único a la Chiquinquirá en su Aurora".

"El aguamarina representa la serenidad, transparencia y la pureza de la Virgen María. Los cristales simbolizan la luz que iluminan el camino de la fe y la devoción mariana", señaló Tapia.

La procesión de la Aurora chiquinquireña será la madrugada de este domingo 1 de diciembre.