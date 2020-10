Julio Castro: "Seguiremos en cuarentena y flexibilización lo que resta del 2020 y todo el 2021"

El infectólogo asegura que Venezuela padece de una sensación irreal, en cuanto a que se cree que el contagio el covid-19 está bajando, bajo su juicio, esto se debe a la falta de datos oficiales por parte del Min-Salud. "No hay transparencia en cuántas PCR se hacen por día".

Por: Redacción Web 01:45 PM / 22/10/2020

El médico infectólogo Julio Castro estima que "seguiremos entre la cuarentena y la flexibilización durante lo que resta de 2020 y todo el 2021".

En entrevista con el periodista Vladimir Villegas, el infectólogo explicó que hasta el momento la tasa de rebrote registrada en el mundo es significativamente baja, sin embargo, dijo que si luego de 6 meses de haber contraído el virus, los anticuerpos caen y el paciente pierde la protección, “muy probablemente vamos a entrar en una escenario de una enfermedad que podría llegar a controlarse por unos 12 años”.

Explicó que ningún país puede estar en cuarentena estricta todo el tiempo y que esto dependerá que la cantidad de casos que se registren. Castro opina que la medida tomada por Nicolás Maduro de flexibilización, para algunos sectores económicos, probablemente evite el regreso a clases presenciales en enero del 2021.

"Todas las flexibilizaciones aumentan los casos, por lo que esta medida que se tomó podría impedir que en enero se regrese a clases", agregó el médico, quien está comisionado por la Asamblea Nacional para la pandemia del covid-19.

En cuantos a la fiestas decembrinas, aconsejó que no sean encuentros de más de 10 personas. Ya que según estudios, luego de este número aumenta el riesgo. “Hacer una fiesta de fin de año es un riesgo, hoy y en diciembre”, expresó.

"Sabemos que luego de contraer el virus, hay inmunidad temporal

los primeros 4-5 meses”, asegura el doctor Castro.

Informó que Venezuela recibió pruebas de antígeno por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El médico explicó que habrá una máquina por Estado, con el fin de ampliar la capacidad diagnóstica y acelerar la detección de casos de covid-19 en el país. Estas máquinas arrojarán el resultado en solo 20 minutos.

Castro insistió en que el próximo año "todos debemos ser vacunados" y agregó que lo ideal de una vacuna es que cree anticuerpos para toda la vida.

"Si logramos que la vacuna cree anticuerpos por 2 años, habría que vacunar a todo el mundo entre el 2021 y 2022, en 2 años habríamos controlado el virus", estimó.

También dijo que hasta ahora se encuentran en fase tres, 14 vacunas en el mundo contra el covid-19, "es probable que no más de 3 tengan efectividad".

En cuanto a los efectos secundarios que podrían generar estas vacunas, aseguró que ninguna está exenta de ellos, porque son un producto biológico igual que los medicamentos. "Algunas te pueden dar fiebre por unos días, dolor en el brazo, es normal. Eso no contraindica la vacuna".

"En cualquier parte del mundo, quien se ponga alguna vacuna contra el covid-19, está entrando en su fase experimental", agregó.

En cuanto a la llegada de la vacuna rusa al país, expresó que no se puede usar el argumento de que está en fase de experimentación como la solución del coronavirus en Venezuela. "No es verdad que 4.000 vacunas van a resolver el covid-19, cuando pueden haber más de 80.000 contagiados en el país," dijo Castro.

De igual modo, hizo referencia a la efectividad del producto ruso que ha sido bastante cuestionado: "Me costaría pensar que la inversión que están haciendo los países en las vacunas no tengan todos los estándares científicos necesarios. Al final si la vacuna rusa no cumple estos estándares no la podrán vender y para ellos esto es un negocio".

El infectólogo asegura que Venezuela padece de una sensación irreal, en cuanto a que se cree que el contagio el covid-19 está bajando, bajo su juicio, esto se debe a la falta de datos oficiales por parte del Ministerio de Salud. "No hay transparencia en cuántas PCR se hacen por día", expresó.

Dijo que se estima que al inicio de la llegada de la pandemia al país se hacían 3.000 PCR por día, bajo sus cálculos, Castro considera que hoy se hacen 1.000 PCR diarias. "Se debería estar haciendo 12.000 PCR al día. Estamos en la tasa más baja," agregó.