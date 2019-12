Jefe de la Zodi-Zulia: “¡Tienen que bajar las colas!” en las estaciones de servicio

Priselen Martínez Haullier

José Nuñez

El jefe de la Zona Operativa de Defensa de Integral (Zodi) en el Zulia, G/D Carlos Ríos Urbano, expresó este jueves 12 de diciembre que con la puesta en marcha del Plan Pico y Placa, a partir de este lunes 16 de diciembre, “¡tienen que bajar las colas!, si no bajamos las colas estamos frente a un fenómeno inexplicable”, añadió.

Aseguró que mientras estén llegando los buques al Zulia “hay combustible. Lo que queremos transmitir seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.

“La ciudadanía puede estar tranquila porque cumpliendo con el terminal de la placa va a tener su combustible”, reiteró Ríos Urbano, en su intervención en la rueda de prensa que ofreció el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, en el Palacio de los Cóndores para informar sobre la nueva medida para bajar las colas en las estaciones de servicio y frenar el contrabando de combustible.

Dijo que estará supervisando las estaciones de servicio. “Los jefes tenemos que supervisar y dar vueltas en las estaciones de servicio. Tenemos que dar el ejemplo, motivar y entusiasmar a la gente. Y funcionario que esté aplicando un mal método lo sacaremos. No me daré golpes de pecho, porque no somos perfectos. Tenemos funcionarios que están cayendo en ilícitos”, aseveró.