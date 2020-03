Infórmese para prevenir el contagio de la enfermedad

El frecuente y correcto lavado de manos previene las enfermedades respiratorias agudas.

Por: Agencias 11:14 AM / 13/03/2020

#FrenemosElCoronavirus Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde formas leves de resfriado común hasta formas más graves como neumonías o síndrome respiratorio agudo severo que requiere hospitalización.

#FrenemosElCoronavirus ¿Quiénes están en riesgo de contraer el Covid-19? Hasta ahora los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar manifestaciones clínicas graves del virus.

#FrenemosElCoronavirus Al lavarnos las manos correcta y frecuentemente con agua y jabón sobre todo después de toser y estornudar, podemos prevenir las infecciones respiratorias agudas. ¡La prevención es la clave para estar saludable!

#FrenemosElCoronavirus: Recuerda lavar tus manos: Antes, durante y después de preparar la comida.

Después de toser o estornudar

#FrenemosElCoronavirus Recuerda lavar tus manos: Después de usar el baño

Cuando cuidas a alguien enfermo

#FrenemosElCoronavirus Lava tus manos con agua y jabón o límpialas con un gel a base de alcohol después de toser o estornudar y cuando cuidas a otros. El frecuente y correcto lavado de manos previene las enfermedades respiratorias agudas. ¡La clave es la prevención!

#FrenemosElCoronavirus Si presentas algún síntoma de gripe es recomendable: -Guardar reposo -Tomar abundante líquido -Taparse la boca y nariz al toser o estornudar con la cara interna del codo o pañuelos desechables

#FrenemosElCoronavirus Los virus de infección respiratoria pueden sobrevivir 24 horas en las superficies, por ello recomendamos usar productos desinfectantes ya que pueden matar el virus, eliminando la posibilidad de infección

#FrenemosElCoronavirus Si tú, algún un integrante de su familia o de la comunidad, presentas síntomas de gripe, o resfriado común, se recomienda tomar abundante líquido además de guardar reposo, preferiblemente en casa.

#FrenemosElCoronavirus Al toser y estornudar cubre tu boca y nariz con la cara interna del codo o con un pañuelo desechable y tíralo a la basura.

#FrenemosElCoronavirus Para evitar la propagación de enfermedades de respiración agudas es importante que todos y todas practiquemos la etiqueta de tos, es decir, toser o estornudar en la cara interna del codo, o usar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura inmediatamente

#FrenemosElCoronavirus Si presentas fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica tempranamente e indícale tus síntomas al personal de salud.

#FrenemosElCoronavirus Si decides usar mascarilla, asegúrate de cubrirte la boca y nariz, evita tocarla una vez esté colocada. Desecha después de su uso y lava tus manos con agua y jabón. ¡Ten en cuenta que el uso de estos solo se recomienda al personal de salud o personas enfermas!

#FrenemosElCoronavirus Evita el contacto cercano con personas que presentan fiebre y tos, si lo haces recuerda usar mascarilla y evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos.

#FrenemosElCoronavirus Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

#FrenemosElCoronavirus ¿Puedo reutilizar una mascarilla? No. Las mascarillas, no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto con una persona con una infección respiratoria, se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada.

#MitosDelCoronavirus ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por Covid-19? NO. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Pues el Covid-19 es un virus, no deben utilizarse ni para prevenirlo ni para tratarlo