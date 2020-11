Inac permite vuelos a 4 países tras casi 8 meses sin tráfico comercial

El Inac informa el cierre de los aeropuertos (...) para los vuelos internacionales que ingresan por prevención de covid-19, exceptuando las operaciones aerocomerciales "entre Venezuela y los países hermanos de Turquía, República Dominicana, México e Irán", reza el comunicado.

Por: EFE 04:29 PM / 02/11/2020

Venezuela autorizó vuelos internacionales entre esta nación y México, Irán, República Dominicana y Turquía, las primeras rutas comerciales que entrarán al país tras permanecer los aeropuertos cerrados desde el pasado 12 de marzo por la pandemia, confirmaron este lunes 2-N las autoridades aeronáuticas.







El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) publicó un breve comunicado en Twitter en el que asegura que los aeropuertos del país permitirán "operaciones aerocomerciales" a esos cuatro países que califica de "hermanos".







"El Inac informa el cierre de los aeropuertos (...) para los vuelos internacionales que ingresan por prevención de covid-19, exceptuando las operaciones aerocomerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos de Turquía, República Dominicana, México e Irán", reza el comunicado.







El pasado 16 de octubre, el presidente Nicolás Maduro anunció que para diciembre, Venezuela ya tendría vuelos operativos de República Dominicana y México, además del "vuelo directo de Turquía".







El pasado 12 de octubre, el Inac prolongó por 30 días más, es decir, hasta el próximo 12 de noviembre, el cierre de los vuelos ante la pandemia de covid-19, una medida que entró en vigor el 12 de marzo.







De esta prohibición quedaron exentas "las operaciones en estado de emergencia", vuelos de carga y correo, humanitarios, repatriación o aquellos autorizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como sobrevuelos de carga y comerciales.







Sin embargo, en aquel comunicado no mencionaba ninguna excepción.







Reabre aeropuerto en Los Roques







Asimismo, el Inac destacó que se mantiene "la restricción de operaciones aéreas" en Venezuela con excepción de "las operaciones aerocomerciales en el aeródromo El Gran Roque".







Ese aeropuerto sirve al archipiélago Los Roques, en pleno mar Caribe, uno de los mayores atractivos turísticos de Venezuela al que, por su alto nivel y costo, la inmensa mayoría de venezolanos no pueden acceder.







De nuevo y como en anteriores informes del Inac, quedaron exentas para todos los aeropuertos las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales.







Como medida preventiva ante el coronavirus SARS-COV-2, los pasajeros de estas operaciones, "deberán cumplir con la cuarentena social colectiva bajo estricta supervisión del Estado, así como someterse a las evaluaciones médicas correspondientes".







Los vuelos exceptuados "deberán contar con una preautorización por parte de la Autoridad Aeronáutica Venezolana, autoridades de sanidad y migración".







Sin vuelos desde marzo





El inicio de las restricciones aéreas comenzó el pasado 12 de marzo con la suspensión de todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia, en principio por un mes, "para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional" y tratar de frenar la llegada de la covid-19.







La medida se extendió tres días después a los vuelos de Panamá y República Dominicana y, posteriormente, a todos los vuelos.







Desde entonces, solo han salido vuelos humanitarios, entre ellos los fletados por la Embajada de España o las autoridades chinas para traer material sanitario, así como varios en los que han sido repatriados grupos de ciudadanos venezolanos que quedaron fuera del país por el inicio de la pandemia.







Muchos venezolanos han denunciado que no pueden regresar a sus casas, pese a haber hecho varios intentos, por no tener autorización del Gobierno venezolano para volar.