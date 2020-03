"Hay un importante inventario de combustible en Bajo Grande": Ejecutivo zuliano

Gobernación asumirá la administración por completo de las tres estaciones de servicio ubicadas en la C-1: Lagopista, Los Pinos, ubicadas en el tramo de Maracaibo; y La Unión, en San Francisco.

Por: Priselen Martínez Haullier 05:15 PM / 09/03/2020

“Hay un importante inventario de combustible en el llenadero de Bajo Grande y los buques seguirán desembarcando”, aseguró este lunes 9 de marzo el gobernador Omar Prieto, al ser consultado sobre el incremento de las colas de vehículos que se vienen registrando en las estaciones de servicio de la región.

Asimismo, recalcó que seguirá la aplicación del Plan Pico y Placa y que arreciará la operación Catanare.

Advirtió que las autoridades serán “contundentes” con los autos de vieja data que solo son utilizados para el bachaqueo de carburante.

“Vamos a ser contundentes con llevarnos los vehículos que están solo para llevarse el combustible (…).Haremos un plan con mayor fortaleza en las estaciones de servicio. Vamos a crear un estacionamiento especial para esos vehículos. Le he dado instrucciones al secretario de Gobierno (Lisandro Cabello) para que junto con el Intt y la Fiscalía busquen unos espacios que no sean los estacionamientos que comúnmente se utilizan para garantizar que no vuelvan a salir (…)”.

Tres estaciones de la C-1 a manos de la Gobernación

El Gobierno regional asumirá la administración por completo de las tres estaciones de servicio ubicadas en la circunvalación número 1: Lagopista, Los Pinos, ubicadas en el tramo de Maracaibo; y La Unión, en San Francisco.

“El tema de combustible ya no es un negocio para nadie, es para que el está haciendo la maraña (…). Hemos logrado con el ministro (Néstor) Reverol y la junta interventora de Pdvsa la transferencia (…). El secretario de Seguridad Ciudadana, general Rubén Ramírez Cáceres, está asumiéndolas”, anunció Prieto.

Explicó que serán transformadas por completo, porque “van a prestar un verdadero servicio, no solo será para despachar gasolina. Cambiarán la administración, infraestructura, surtidores, sistema de cámaras y el personal que quiera se puede quedar, el que está acostumbrado a la maraña se tendrá que ir”.

Aclaró que los alcaldes de Maracaibo, Willy Casanova, y de San Francisco, Dirwings Arrieta, también formarán parte de esta tarea.

Asimismo, dijo que retomarán la estación de servicio Paraguachón, ubicada en el municipio Guajira, donde la gasolina será vendida a precios internacionales como parte de las acciones de la zona franca de la Guajira que dispondrá de tres bombas.

Aclaró que será el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, quien informe sobre los precios.

Sin “tregua” a las extorsiones

En el marco de la operación Escudo Bolivariano 2020 en materia de seguridad ocupa el cuarto lugar y sigue el despliegue en el marco de la “guerra contra la extorsión”.

“Todos los días, minuto a minuto a minuto hacemos seguimiento en la persecución de aquellos que tratar de atentar contra la tranquilidad de los zulianos. No daremos tregua (…)”.

“Ahora tienen un problema para el cobro porque tenemos denuncias directas de quienes están extorsionando y hemos implementando un plan de seguridad. No son extorsionadores, son paramilitares (…)”, aseveró Prieto.