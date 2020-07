Guanipa: “En el Zulia no se sabe con exactitud la cifra de casos por covid-19”

El diputado zuliano a la AN aseguró que “el pasado fin de semana, murieron 15 personas en el HUM, y que además en la región han fallecido 22 médicos, enfermeros e instrumentistas”.

Juan Pablo Guanipa, diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), criticó y señaló que en “el Zulia no se sabe con exactitud la cifra de contagios y fallecidos por covid-19”.

Para el parlamentario, “el crecimiento de casos es alarmante; sin embargo, no hay certeza de cuántas personas están contaminadas porque no se hace la cantidad adecuada de pruebas moleculares, ni tampoco se sabe con exactitud la cifra de fallecidos pues el régimen altera los resultados en el acta de defunción”, denunció este martes 7 de julio, durante su participación en el programa Plan País, Zulia: Una realidad con solución.

El pasado lunes 6-J, el gobernador Omar Prieto, en la rueda de prensa que ofreció para dar el balance del covid-19 en la región, informó que el Zulia tenía, hasta esa fecha, 1.332 casos positivos y que esos 483 se habían recuperados “porque fueron atendidos a tiempo”.

Pese a las cifras ofrecidas por Prieto, el diputado Guanipa afirmó que “la dictadura madurista genera una falsedad de información porque lo que les interesa es tener el control absoluto de la información y no que la población esté informada”.

Aseguró que, “solo el pasado fin de semana, murieron 15 personas en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), uno de los centros centinelas, y que además en la región han fallecido 7 médicos y 15 enfermeros, además de instrumentistas y casos que no se han dado a conocer”.

El también dirigente de Primero Justicia afirmó que “la desatención del Zulia como estado fronterizo” ha influido en las cifras de covid-19.

“Tuvieron 3 meses para abordar la cuarentena, para mejorar los hospitales, el número de camas y las unidades de UCI, para incrementar el número de respiradores y no lo hicieron. No puede ser posible que el HUM, que es supuestamente el hospital centinela, dicen ellos, tiene ocho respiradores para toda la población, esto es absolutamente inaceptable. Entonces no ha habido la posibilidad de atender la población en el momento que se pudo prever”, dijo.

Al respecto la Gobernación anunció, recientemente, la reactivación de la planta eléctrica de 1,6 megavatios para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico del 70% del recinto sanitario para garantizar la atención médica de los pacientes contagiados por covid-19, ubicados en los pisos 5, 6 y 7, recordó su intervención y la designación de su nueva junta directiva, encabezada por la doctora Alfonsina Romero, "ha permitido rehabilitar espacios importantes de la institución mejorando la prestación del servicio médico en especial a los pacientes positivos al coronavirus debido a que se trata del principal centro centinela de la región".

Sobre el mercado Las Pulgas, el parlamentario zuliano indicó, que este “es un submundo donde transita demasiada gente y el régimen tampoco tuvo la previsión en cuanto al tránsito de personas, y sobre todo de comerciantes desde Colombia hasta Maracaibo”.

“Debieron tener un plan con los comerciantes de Las Pulgas para que estos tuvieran una alternativa, no solo cerrar el mercado porque al hacerlo se traslada el problema a otros espacios”, argumentó Guanipa.

Por otro lado, anunció que “el Gobierno interino consiguió el ingreso de ayuda humanitaria, que va a venir a la región zuliana, especialmente para la atención del sector de salud".

Sobre el fallecimiento del exalcalde de Cabimas y también diputado a la AN, Hernán Alemán, ocurrida este martes 7 de julio, a causa del coronavirus en Bogotá, luego de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se dio “porque surgieron varias patologías, ya estaba muy comprometido, tenía problemas en el corazón, los pulmones, estaba siendo sometido a diálisis”.

Guanipa envió un abrazo de condolencias a su familia y a su partido.