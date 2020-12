Gobierno negocia con el Norte de Santander reapertura del comercio fronterizo

Freddy Bernal: Estamos de acuerdo con la necesidad de la apertura comercial de la frontera solo si Colombia y el Norte de Santander en particular se ajustan a las medidas de bioseguridad que exige la OPS.

Por: Redacción Web 08:03 AM / 21/12/2020

"Estamos de acuerdo con la necesidad de la apertura comercial de la frontera solo si Colombia y el Norte de Santander en particular se ajustan a las medidas de bioseguridad que exige la Organización Panamericana de la Salud", declaró este lunes 21 de diciembre el dirigente del chavismo Freddy Bernal, en entrevista con Unión Radio.

Agregó que hay comisiones de enlace con la gobernación del Norte de Santander y aspira que el próximo año se pueda tomar una medida al respecto.

Bernal destacó que el Ejecutivo muestra disposición a abordar este tema, pero insistió que "es obligatorio que el Norte de Santander se ajuste a las medidas de bioseguridad que exige la OPS, si se ajusta Venezuela estaría dispuesta a estudiar la apertura comercial, el libre tránsito de productos lo cual le daría oxígeno a la economía" de ambos países.

El Gobierno de Colombia desconoce a la Administración Maduro y de momento la última decisión que tomó fue la de extender hasta enero del 2021 la medida de cierre fronterizo.

Sobre la situación del covid-19 en Táchira, Bernal dijo que mientras se contabilizan en Táchira casi nueve mil casos positivos desde que comenzó la cuarentena, en el Norte de Santander la cifra sobrepasa los 35 mil. "Al pasar la frontera, el nivel de contagio es 398% superior".

Señaló que han tomado medidas para limitar la realización de eventos públicos y privados en la entidad, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas de bioseguridad. "No es una medida de capricho para restringir la Navidad, sino que hay una pandemia y hay que enfrentarla".

Al respecto, la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, expresó que "la realidad es que la pandemia está en una ola de contagio y en un repunte desatado y pareciera que la ciudadanía no está brindándole la debida importancia a esto. No es solo la responsabilidad ciudadana de cuidarse por el covid-19, es también la responsabilidad de los organismos públicos, de las Fuerzas Armadas en la frontera, que no hace control epidemiológico".

"La capacidad de UCI para pacientes covid en Táchira ya está ocupada al 100%", expresó la gobernadora, quien dijo que en su estado la capacidad para atender casos graves por complicaciones de covid-19 está a tope.