Gobernador asegura que obligarán a comercios a respetar los precios

Por: Priselen Martínez 05:36 PM / 27/04/2020

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, llamó este lunes 27-A a la "reflexión" a "los dueños de licorerías que están "disfrazándolas de minimarket y venden los productos al 1.000%.

Informó que están afinando "los mecanismos necesarios que permitan quebrar los precios en los procesos de distribución para que se mantengan".



Por tal razón, instó a "estar atentos" a los alcaldes, a los concejales, a los líderes de calle, a la fuerza miliciana, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para que "los comercios no especulen, sino que habrá obligarlos a adaptar los precios" decretados.



“Con la Fanb, Sunagro Intendencias, el Psuv y el pueblo derrotaremos la especulación y acaparamiento. Es criminal lo que hacen algunos comerciantes”, recalcó.

Más mercados populares

Dijo que para la región, sobre todo en la zona metropolitana, activará un plan para multiplicar los mercados populares.

"Hicimos uno de muestra el sábado y se atendieron a 3 mil familias. Se acercaron directamente los que distribuyen verduras, legumbres, queso; así como también los privados que están en los bicentenarios vendiendo a buen precio", comentó.

"La idea es ir perfeccionando con el combo casa a casa de carne, de pescado. Lo haremos en 10 mercados simultáneos. Hasta llegar a los 20 mercados más del acompañamiento del privado", explicó Prieto en la habitual rueda de prensa del Estado Mayor de Salud y Seguridad desde el municipio Machiques.

No obstante, en otros municipios, dijo que por sus condiciones propias y su potencial les permite hacer sus combos lácteos y cárnicos como lo están realizando en Machiques y Rosario de Perijá, La Cañada de Urdaneta, y en Sur del Lago.

Por eso, con este plan de "los combos y mercados vamos a hacer un gran trabajo porque es lo que va a resultar de la estructura del Estado que vamos a dejar después de la pandemia y la cuarentena; lo que tenemos es que perfeccionarla para luchar contra los especuladores que salgan a futuro y crear nuestro propio mecanismo de distribución".

Asimismo, según la autoridad regional, en las últimas semanas, se han distribuido 551.029 bolsas para un total 6.744 toneladas y "el objetivo para mayo es distribuir un millón 071 mil combos Clap y así cubrimos el 100% de la población que los alcaldes han venido censando y ahora más con los que se están regresando que no están censados".

"El pueblo no saquea"

El M/G Ovidio Delgado Ramírez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi-Occidental), por su parte, alertó sobre algunas intenciones de un sector "delictivo" de querer generar desórdenes.

"El pueblo no saquea, ha madurado. El que está saqueando es un delincuente y aquí en el estado no hemos tenido esa eventualidad y yo les recomiendo, desde lo más profundo de mi corazón, al que le pase por la mente que no lo haga porque lo vamos a buscar hasta por debajo de las piedras y vamos a hacer justicia porque tenemos un pueblo que denuncia que informa a través de nuestros números 0261-7444781 y el 0424-7487691 para mensaje de texto".

Sobre los vídeos que circularon en las redes sociales de un supuesto saqueo a un camión por el sector Macoa, de Machiques, Lisandro Cabello, secretario de Gobierno, informó que el conductor perdió el control y se volcó. Era imposible sacar la mercancía y con las autoridades se le donó esos alimentos a las comunidades cercanas".

Dijo que al conductor y al ayudante les prestaron toda la colaboración.