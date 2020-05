Gobernador Prieto: "Son 16 los casos sospechosos de coronavirus en Maracaibo"

Dijo que este brote guarda mucha relación con lo que está ingresando por la frontera, y cuyos alimentos se están vendiendo en el casco central y el común que compra en la bodega o que acude a buscar -en el centro- productos más baratos.

Por Priselen Martínez H. 03:32 PM / 21/05/2020

El gobernador Omar Prieto informó este jueves 21 de mayo que "son 16 los casos sospechosos con coronavirus" en Maracaibo y reiteró que "el posible punto de foco de contagios sea centro de la ciudad".

Dijo que este brote guarda mucha relación con lo que está ingresando por la frontera, y cuyos alimentos se están vendiendo en el casco central y el común que compra en la bodega o que acude a buscar en el centro productos más baratos.

Informó que en Las Pulgas están aplicando un plan de desinfección que también se ejecutará en La Curva, el kilómetro 4 y Los Plataneros y en los mercados de San Francisco que tiene dos mercados importantes: Los Cactus y El Nino.

A los comerciantes de otros sectores que no son ventas de alimentos y medicinas les dijo "que no es el momento de aperturar sino para radicalizar la cuarentena" y por esta razón el horario volvió a fijarse de 8:00 am hasta las 2:00 pm por lo que indicó que "la santamaría se cierra a las 2:00 pm para que puedan hacer su cierra de caja a esa hora".

Por otro lado, Prieto -- durante la supervisión y distribución que hizo de los productos que fabrica el laboratorio SM Pharma-- reportó que el alcalde Olegario Martínez, de Rosario de Perijá, le notificó el ingreso 160 personas provenientes de Colombia a su municipio por lo que envió un equipo de epidemiología a realizar los respectivos protocolos sanitarios.