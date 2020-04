Gobernador Prieto: “Se mantendrá la administración de carga de 3 horas”

“El sistema está estable, lo que no tenemos es suficiente generación, voltaje para pedir energía al Sistema Nacional (…)”, admitió la autoridad regional.

Por: Priselen Martínez Haullier 05:52 PM / 06/04/2020

Tras las interrupciones que se vienen registrando en el sistema eléctrico del Zulia, eventos que han arreciado en esta última semana, “a partir de ahora la administración de carga se va a mantener de 3 horas” anunció, este lunes 6-A, el gobernador Omar Prieto en la habitual rueda de prensa que ofreció acompañado del Estado Mayor de Salud y de Seguridad esta vez desde el municipio Cabimas en la sede del Comando N°113 de la Guardia Nacional Bolivariana donde ofreció el parte del desarrollo de la cuarentena nacional por la pandemia del Covid-19 en la región.

Dijo que el plan se está “aplicando solo en las horas pico”, pues “hay momentos en que tenemos todo el sistema estabilizado al 100% (…)”.

Explicó que cuando una comunidad “sobrepasa” las horas del Plan de Administración de Carga (PAC) “es porque debe haber una falla en la zona”.

“El sistema a veces se protege ante un evento y a través de la sala situacional de Caujarito, se abren unos sistemas de seguridad y sacan el circuito (…)”, detalló el gobernador quien señaló que ha venido notando que (los circuitos) “no se están rotando de manera constante, sino que se incide en un mismo sector, y eso lo estamos revisando”.

Sin embargo, recalcó que “el sistema está estable, lo que no tenemos es suficiente generación (…)”, admitió. A la vez precisó que “las fluctuaciones son debido a la contaminación de las lluvias, y por eso, en las últimas 48 horas se decidió de manera radical realizarles el mantenimiento con Corpoelec, porque no es solo la luz, es el agua y otros factores, y la vimos necesaria porque no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena”.

El pasado sábado Corpoelec sustituyó un transformador

en la subestación Tablazo.

El gobernador reiteró “sus disculpas” a la población de los municipios de la Costa Occidental (Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, ejes Guajira y Perijá) por la interrupción que sufrió el servicio por los trabajos de mantenimiento y reparación ante la llegada de las lluvias que ya empezaron a caer en la COL y que “por la contaminación nos pueden afectar más allá de la administración de carga”.

Recordó que el sábado 4-A se realizó “el reemplazo de un transformador de la subestación Tablazo que estaba asociado a la línea 1 Cuatricentenario-Tablazo y 230 KV en el municipio Miranda (…) además del lavado en las subestaciones Canchancha, Cuatricentenario, y la salida de la línea 230KV y ayer (domingo) se continuó con el lavado de las líneas de distribución en Miranda”.

“Vamos a tener como beneficio, que si bien nos tuvimos en estas últimas 48 horas algunas interrupciones, vamos a permitirnos más allá de la administración de carga que siguen siendo entre 200 y 250 megavatios hasta que tengamos un 100% operativo el sistema de Termozulia (…) posteriormente no tendremos las afectaciones como hemos tenido anteriormente, la recuperación (del sistema) será rápido”, detalló.

Con apoyo de los Bomberos de Maracaibo, Miranda y San Francisco realizaron

el lavado de líneas.

Informó que este lunes 5-A se realizó el “lavado de la línea 2 Tablazo-Cuatricentenario para este martes se debe estar reiniciando el sistema de la TZ4 para ingresar 150 megavatios más, y más 100 megavatios que entró hoy con un autotransformador en la subestaciones Las Morochas nos dará más voltaje para pedir energía del Sistema Eléctrico Nacional (El Guri); porque podemos tener el sistema pero si tenemos bajo voltaje no podemos tener energía del SEN (…)”.

Dijo que esta semana “deberíamos estabilizar el 80%” y a pesar “de los saboteos seguimos trabajando en Termozulia reparando dos TZ más” para mejorar el sistema.