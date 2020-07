Gobernador Prieto: "El enemigo es el covid-19, cesen las confrontaciones políticas"

En un mensaje difundido por el gobernador Omar Prieto, desde su aislamiento, aseguró que "me encuentro luchando, me contagié en el cumplimiento del deber".

Por: Priselen Martínez Haulllier / 11/07/2020



El gobernador Omar Prieto, en su primer mensaje oficial difundido en una nota de voz desde su aislamiento, la noche de este viernes 10 de julio, pidió a los zulianos "unirse en un solo combate" para enfrentar el coronavirus que en la región ya supera los 1.300 casos positivos de covid-19 en pruebas PCR.



"Al igual que miles de zulianos me encuentro luchando contra el coronavirus, me he contagiado en el cumplimiento del deber", expresó la autoridad regional, quien la tarde del jueves 9-J confirmó que contrajo la enfermedad.



Prieto, quien se encuentra "estable y superando algunas dificultades", instó a los zulianos, incluyendo a los dirigentes políticos, cesar con "las confrontaciones políticas", pues "ya habrá tiempo para eso y su vida como la de los suyos también valen".





Asimismo, solicitó a toda la colectividad "frenar" los señalamientos que hacen, a través "de las redes sociales", contra el personal médico, enfermeros, trabajadores de la salud y hospitales a quienes "se les difama y se genera terror desde una intención motivada por el odio", instó más bien a "rendirles un homenaje a estos héroes de blanco", por ser los primeros en la línea de batalla contra el covid-19, "que están arriesgando sus vidas para salvar las nuestras".



"A muchos de ellos que hemos perdido en la batalla jamás olvidaremos su sacrificio y la grandeza por la Zulia Mía, valientes; a ellos gracias en nombre del pueblo zuliano", expresó.



Se refirió a "los jóvenes, que este año no pudieron tener sus actos y fiestas de grado, a los niños que no pudieron culminar su año escolar en un salón de clases con sus amigos y a las familias zulianas distanciadas, por el virus"; a ellos les dijo que "cómo fiel creyente en Dios, volveremos a encontrarnos".