Fotos/ Venezolanos varados en Argentina reclaman vuelo para regresar a casa

Por: EFE 05:12 PM / 08/06/2020

Un grupo de venezolanos que se encuentran varados en Argentina debido a la cuarentena por la pandemia de covid-19 acudió este lunes 8-J a la embajada del país caribeño en Buenos Aires para reclamar un vuelo humanitario que les permita regresar a sus casas.







A la convocatoria acudieron varias decenas de personas en representación de un grupo mayor de afectados, y a las puertas de la embajada exhibieron pancartas con su pedido e informaron sobre su situación.







"Ya tenemos más de tres meses varados en este país, tanto turistas como inmigrantes, algunos vivían acá y se quedaron sin empleo, sin casa y eso les hace dar la necesidad de volver", señaló a Efe Zoraya Díaz, quien viajó a Argentina por turismo y tras el cierre de las fronteras no pudo regresar a su país y tuvo que dejar el hotel en el que se hospedaba.







Algunos de los afectados contaban ya con un billete de avión con destino a Venezuela, aunque no les sirvió para abandonar el país.







"Sabemos que el Gobierno de Argentina tiene las fronteras cerradas, no se permiten vuelos comerciales y tampoco se permite la venta de boletos aéreos, lo que estamos solicitando es que nos permitan rescatar los que ya tenemos boletos y así poder llegar a nuestro destino", valoró Javier Fuentes.







Fuentes agregó que el reclamo se dirige hacia el Gobierno de Venezuela para que "pueda actuar y flexibilizar la ayuda humanitaria para un vuelo de repatriación".







En Argentina, los vuelos comerciales y la venta de billetes están suspendidos, en principio, hasta septiembre.







Nayda Martínez se encuentra en Argentina desde marzo, el mismo mes que comenzó la cuarentena obligatoria, cuando viajó para ver a su hijo, al que llevaba tres años sin ver, y llevar a su nieta.







"Aquí la situación es difícil para nosotros, muchos no tenemos recursos económicos, estamos en una temporada de invierno que los venezolanos no estamos acostumbrados a vivir y necesitamos auxilio", subrayó Martínez, quien pidió que si no es posible habilitar un vuelo al menos les permitan regresar en autobús.







En su caso acudió este lunes a protestar por la falta de respuesta que le ofrecen las autoridades venezolanas en el país.







"Ya en reiteradas oportunidades, ya sea viniendo acá a la embajada o a través de medios electrónicos, hemos tratado de obtener respuesta para tratar de regresar a Venezuela y hasta el momento no lo hemos obtenido", concluyó.