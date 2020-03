Fotos/ Recrudecen las colas por gasolina en Maracaibo

Trabajadores de las estaciones de servicios aseguran recibir combustible todos los días, pero, en ocasiones, las cantidades disminuyen.

Por: G. Urdaneta 11:38 AM / 10/03/2020

Las colas de carros se multiplican en la mayoría de las estaciones de servicio en la ciudad de Maracaibo en medio de un recrudecimiento en la crisis del suministro de combustible en la capital zuliana.

Más de un centenar de carros esperaban pacientemente en la bomba El Stud, ubicada en Padilla, para intentar abastecerse de combustible. La gandola llegó pasadas las 10:00 de la mañana.

La gandola llegó a las 10:00 am de este martes a la bomba El Stud.



Pero no es la única, otras estaciones de servicios como Nigale y Servicio Maracaibo aún estaban (pasadas las 10:00 am) en la espera por la gandola.

“No pude echar el domingo porque las colas estaban muy largas en las pocas estaciones que estaban abiertas. Ayer no me tocaba, así que me levanté a las 3:20 de la madrugada y bueno, aquí estoy en la dulce espera por el combustible”, dijo José Abreu en la bomba citada de Padilla.

Para las 8:30 de la mañana muchas de las bombas de la ciudad no habían comenzado con sus labores por la falta del combustible.

Varios de los encargados de las estaciones afirmaron que “habitualmente” recibían su cantidad normal, pero que habían notado, que en los últimos días, las cantidades son menores.

“A veces, las cantidades bajan un poco como el domingo, pero vuelven a subir a su ración normal”, dijo uno de los encargados.

La bomba Nigale, en la avenida Las Delicias, en la espera por surtir gasolina.



Las cantidades de combustible oscilan entre los 14 mil litros y 38 mil, esta variable va sujeta a la cantidad que tenga establecida la entidad.

“Recibimos el tanque completo hace 10 minutos, es raro porque siempre surtimos todos los días desde temprano”, dijo uno de los bomberos en la estación El Carmen, donde también había una kilométrica cola de carros cuya extensión sobrepasaba cinco cuadras.

Es larga la lista de las bombas que no se encuentra disponibles en estos momentos, como también son largas las colas que salen de ellas.

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, aseguró este lunes 9 - M que en Bajo Grande se estaba manejando un "importante inventario" de combustible.

“Hay un importante inventario de combustible en el llenadero de Bajo Grande y los buques seguirán desembarcando”, dijo Prieto este 9 de marzo, al ser consultado sobre el incremento de las colas de vehículos que se vienen registrando en las estaciones de servicio de la región.

Asimismo, recalcó que seguirá la aplicación del plan Pico y Placa y que arreciará la operación Catanare.

Advirtió que las autoridades serán “contundentes” con los autos de vieja data que solo son utilizados para el bachaqueo del carburante.

En cualquier escenario, lo cierto es que las colas en las estaciones de servicio cada vez son más largas dejando atrás la "tregua" que parecía tener la crisis de combustible.