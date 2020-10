Fiestas de la Chinita, inédita experiencia para servidores de María y devotos

No todos los servidores podrán estar junto al Retablo en su Bajada, por motivos de la pandemia. Cinco integrantes de la sociedad religiosa dan sus deseos para la buena marcha de la festividad en tiempos de covid-19. Invitan a seguir en oración.

Por: ÍLL 01:00 PM / 31/10/2020

Todo un reto. Eso significa estas fiestas chiquiquireñas para los servidores de María, quienes por primera vez, en más de 100 años, no estarán físicamente todos juntos para cargar en hombros a la Virgen Morena tras su Bajada en el imponente Cofre de Oro, como es llamada también la Basílica.

¿Y cómo se podrá disfrutar de la Bajada, lejos de la Tablita, de la Basílica, de la plazoleta de San Juan de Dios y sin ver salir en hombros de sus servidores a la Chinita en procesión? La pregunta se la hacen ellos y los feligreses. Los primeros han hallado una respuesta y se la transmiten a los segundos: “Estemos unidos en oración”. Será, sin duda, una experiencia nueva que debe vivirse y aprender lo que traiga.

La Bajada virtual, con sus transmisiones vía internet, radio y TV, está a horas de comenzar este 31-O. Reina la expectativa, hay emoción y nostalgia. Hoy, cinco servidores de María les cuentan a sus hermanos de la benémerita sociedad y a los fieles chiquinquireños cómo celebrar la novedosa festividad.

Irrasgui Padrón: “Es una prueba muy grande de humildad”

Para Irrasgui Padrón, presidente de la Sociedad Religiosa Servidores de María, estas fiestas patronales representan una prueba muy grande de humildad, porque “no todos vamos a poder participar directamente de ellas, pero sí debemos estar dispuestos para el buen desarrollo”.

"Nosotros estamos aferrados a nuestra fe, en total comunión con el párroco Nedward Andrade y confiados de que todo será para, primero, para preservar la vida, como regalo de Dios, y segundo, todo será para la gloria de Dios”.

Padrón invita a los servidores a ser ejemplo de unión, "de ser Iglesia doméstica, a la que estamos llamados en este tiempo".

"Es verdad que no podemos dejar de sentirnos tristes, pero debemos llenarnos de regocijo porque pese a la pandemia la Virgen recibirá todos sus honores y tendrá su acercamiento, así sea de manera virtual, con su pueblo.

Estamos, en este tiempo de pandemia, como servidores de María llamados a seguir el ejemplo de nuestra Madre: ser obedientes. Pese a lo difícil que es no poder estar cerca de Ella, debemos ser ejemplo para la parroquia y los demás grupos de apostolado de esa comunión entre la Iglesia y nosotros.

Hagamos de nuestros hogares esa Iglesia doméstica que ha pedido el papa Francisco y aprovechemos las vías programadas para el acercamiento virtual con la Chinita, para pagar nuestras promesas e incluso cumplir nuestro servicio".

Ángel Rivas: “Sé que todos estamos en constante oración”

“Mi mensaje a mis hermanos servidores es a que estemos unirnos en oración para vivir estos momentos tan difíciles que trajo la pandemia, esta cuarentena que nos separa físicamente de nuestra Madre, pero que a la vez nos une espiritualmente a Ella, porque sé que todos estamos en constante oración”.

Así invita el coordinador general de la Pastoral de Multitudes de la Basílica, Ángel Rivas, servidor de María.

Dice que todos los servidores deben estar unirnos en la campaña de que serán unas fiestas distintas, de las que seguirán siendo anfitriones. "Junto a la feligresía sigamos rezando, pidiéndole a la Virgen que interceda ante su Hijo para que cese la pandemia".

“Seamos obedientes y vivamos de manera diferente la festividad, sin el calor de estar cerca de nuestra Madre, pero aprovechando que podemos celebrarla en los hogares (…) Las fiestas de la Chinita son una referencia nacional e internacional, el impacto será fuerte… todo un reto y aprendizaje porque estos tiempos lo requieren así. Aunque sintamos el no estar cerca físicamente, podemos estar unidos espiritualmente, sé que desde cada hogar estaremos aferrados a la fe”.

Eduardo Labarca: “Podemos estar conectados

y celebrarla en nuestras casas”

"Esta es una experiencia nueva para todos por las circunstancias que estamos atravesando en el planeta. Podremos seguir las transmisiones de la Bajada y demás actividades a través de las redes sociales, que han sido tan útiles en estos últimos meses. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicaciones seguiremos unidos, conectados a nuestra Madre Chiquinquirá”.

Eduardo Labarca, coordinador del Consejo Pastoral Parroquial, a sus hermanos de la sociedad los invita a vivir con alegría “esta oportunidad que nos brindan Dios y la misma Virgen, porque nos permitirá sentir a nuestra Madre en nuestros hogares, donde podemos celebrarla, en su Bajada y demás actividades permaneciendo unidos y rezando el Rosario. Será una experiencia diferente, sí; y está llamada a ser también muy bonita porque vamos al reencuentro con María de Chiquinquirá”.

Ángel Fuentes: “Preservemos el don de la vida

y vivamos con alegría la fiesta patronal”

“Este año 2020, debido a la terrible pandemia del covid-19, hemos perdido muchas vidas... de amigos, familiares y conocidos en el país y el mundo. En lo particular, ya hemos despedido a 4 hermanos, miembros de esta benemérita sociedad religiosa que han ido a la casa del Padre y ya están sirviendo al lado de nuestra Madre. Por eso debemos preservar este don tan valioso que nos regaló nuestro Señor Jesucristo, el don de la vida, y durante estas fiestas patronales debemos recibir a nuestra Santa Patrona en nuestros hogares, en nuestra Iglesia doméstica”.

Uno de los joyeros de la Chinita, Ángel Fuentes, reflexiona de esta manera el momento que se vive por los efectos de la pandemia que en Venezuela comenzó en marzo pasado.

“Estas fiestas chiquinquireñas serán atípicas. Como servidores y feligreses estamos acostumbrados a participar en la Bajada, en sus fiestas, en su día solemne, en su Aurora… Todo la planificación de sus fiestas son únicas por estos tiempos (pandemia) y al igual que todos los años debemos vivir con amor, devoción y fe nuestras festividades Patronales.

Sentiré mucha nostalgia no poder ver a la Virgen salir del pórtico de la Basílica, en su tobogán de 60 metros en su Bajada, no verla en procesión por la barriada, no ver los devotos frente a la Reliquia de Chiquinquirá pagando su promesa, llorando de alegría al verla tan cerca y dar gracias por no padecer de una enfermedad, de ver la entrega de las miles y miles de flores.

Pero la Virgen no se deja ganar en generosidad, como ha dicho nuestro párroco rector, Nedward Andrade, se habilitarán unos mecanismos de subsidio litúrgico, con los que se podrán pagar las promesas, peticiones, frente a su imagen venerable y las visitas virtuales al templo que permanecerá cerrado.

Tampoco imagino ver un amanecer con la plazoleta vacía, pero nuestra Santa Madre saldrá en su María Móvil y bendecirá a todo su pueblo, a Venezuela y a sus devotos esparcidos por el mundo”.

Gustavo Nucette: “Cargaremos a nuestra Madre

en el corazón con más amor”

Todo tiene su hora. Gustavo Nucette, servidor de María y cantante, ante el inicio de la fiesta patronal chiquinquireña le expresa a sus compañeros de la sociedad: “Hay que entender que aunque no podamos estar presentes, como todos los años al lado de nuestra Madre, llevándolo en nuestros hombros, la cargaremos en nuestros corazones con el más grande amor”.

Nucette recuerda a servidores y feligreses, por igual, que esta es una emergencia mundial y hay normas y exigencias que deben ser acatadas,

“Es una experiencia distinta, se ha trabajado para que estas fiestas virtuales estén llenas de más amor y fe hacia nuestra sagrada Dama de El Saladillo… recordemos la canción de Juan Luis Guerra Todo tiene su hora, que el tiempo de Dios es perfecto”