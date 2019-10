08:00 AM

Ferreteros en la Villa del Rosario alarmados por la escasez de cemento y piden cese de trancas en la vía

D. Rodríguez

Andrés Hernández

Dueños de ferreterías en la Villa del Rosario mostraron su preocupación por la escasez del cemento en la localidad, por la paralización del producto por parte de un grupo de cooperativas que trancan la vía e impiden el paso de camiones de la empresa Cementos Catatumbo hasta los centros de distribución.

Richard Jiménez, dueño de Agrotodo Jalisco CA en la Villa del Rosario, informó que sus inventarios de cemento, en la última semana, disminuyeron a cero por los problemas de distribución desde la planta hasta su local comercial.

“Tenemos escasez de cemento en todo el municipio y otras zonas aledañas, no hay en la Villa del Rosario. La situación es grave y nos es difícil cumplir a los clientes. Días atrás quisimos hacer un depósito para comprar a la empresa varios sacos de cemento y no lo pudimos hacer por la tranca que mantienen las cooperativas en la carretera, Cementos Catatumbo no podía garantizar el despacho por problemas externos y evitó recibir la transacción”, relató Jiménez.

Las trancas en la vía hacia la planta de Cementos Catatumbo impiden la distribición del productos a las ferreterías de la Villa del Rosario y otros municipios.

Indicó que “nosotros estamos de manos atadas, ni ellos (Cementos Catatumbo) pueden usar sus camiones de despacho y yo tampoco puedo usar el mío propio para ir a buscar la mercancía en la propia planta. Corremos el riesgo de perder el viaje por culpa de la tranca”.

Jiménez denunció, además, los altos costos del flete por transporte y de parte de las cooperativas Asotrasmibol, Comibotrape, Transglovirca y Utralez.

“No es posible que por un viaje de unos 18 kilómetros esos choferes pretendan cobrar más de 4 millones de bolívares. Es un monto bastante exagerado (...) creo que sale más barato comprar cemento en Maracaibo y traerlo para acá, siendo el triple del trayecto”, agregó Jiménez.

Los inventarios de cemento en las ferreterías es prácticamente cero, por los problemas en la distribución. Las ventas han caído considerablemente.

“Una acción que perjudica a muchos”

Otro establecimiento que presenta el mismo problema es la Ferretería y Materiales Caracas, también ubicada en la Villa del Rosario.

Su dueño, Henry Cuello, explicó que “debe darse una negociación entre ambas partes, los dueños de la compañía y los dueños de las cooperativas de transporte porque los más perjudicados somos nosotros y los clientes. Ahora vienen los meses de mayor demanda del cemento y tenemos los inventarios en cero”.

Cuello expresó que “mi establecimiento cuenta con varios camiones para traer el cemento desde la planta, pero quienes dirigen las cooperativas dicen que son ellos los únicos que pueden distribuir el producto, algo que no es cierto. Esa actitud de cerrar la carretera para paralizar la planta es una acción que perjudica a muchos, a todo el mundo”.

Destacó que “cuando usamos los servicios de las cooperativas nuestros trabajadores del transporte se quedan de brazos cruzados, sin nada que hacer. Acá se ve claramente que ese sector quiere monopolizar todo y eso no es así porque sus precios por fletes son muy elevados, con respecto a otros. La falta de cemento golpea fuertemente nuestras ventas que cada día caen más y más”.

Se mostró preocupado por la prolongación del problema. “Los ferreteros de la Villa del Rosario, de Machiques de Perijá, del Sur del Lago esperamos que todo se solucione y que no sigan pasando las semanas, que se llegue a un entendimiento y que todos podamos trabajar en paz”.

Los residentes del municipio también confirmaron, a este rotativo, la grave escasez del cemento en los distintos establecimientos de la localidad.

“Para comprar 10 sacos de cemento tuve que viajar hasta Maracaibo porque acá en la Villa prácticamente no hay y los pocos que tienen (mercancía) en sus ferreterías lo están guardando por la paralización de la planta y los problemas de distribución. Ojalá que todo se solucione porque no es posible que se tenga que migrar a un municipio lejano para comprar un poco de cemento”, añadió José Rafael Bermúdez, trabajador del área de la construcción.

La empresa Cementos Catatumbo sigue haciendo esfuerzos para cumplir con sus clientes, ante un problema externo con miembros de las cooperativas de tranpsorte.

Respuesta de la empresa

Emeli Martínez, gerente de relaciones institucionales de Cementos Catatumbo, indicó que “esta es una empresa responsable, con todos los sistemas aprobados de calidad, de ambiente, seguridad y salud, que además les da participación laboral a todos los residentes de la Villa del Rosario. A los señores de las cooperativas externas se les ha dado una participación del 80% en las labores de transporte y cuando hay permiso de salida del clínker en los barcos. Esas labores han mermado en los últimos meses y los dueños de las cooperativas quieren hacerse con el control total del transporte, obstaculizando la vía, siendo ellos un sector minoritario de la población”.

“A esas personas siempre se les ha dado participación en el área del transporte y con nuestro propio personal. Más de 300 personas de Cementos Catatumbo se están viendo afectadas por la situación, venimos realizando algunas labores de mantenimiento en algunas áreas de la planta procesadora, necesitamos de personal externo, contratistas que ejecutan esas tareas y los cooperativistas les impiden el paso empeorando la situación. Están haciendo un grave atentado a la propiedad privada”, informó Martínez a este diario.

Puntualizó que la empresa “sigue haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con todos sus compromisos con los clientes”.