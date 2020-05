Fallas eléctricas y de internet paralizan a los marabinos

Es un hecho. La onda tropical número 2 sigue su paso y afecta con lluvias y tormentas eléctricas el territorio venezolano. Otra gran verdad: la crisis eléctrica en Maracaibo y San Francisco se acentúa con las lluvias registradas desde la noche de este miércoles 27 de mayo.

"Se observa nubosidad convectiva y descargas eléctricas en áreas del Zulia, Andes, centro Occidente, Llanos Centrales, Centro Norte Costero, Oriente, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo", tuiteó a las 12:00 del mediodía de este jueves el Inameh.

Tras un racionamiento que comenzó una hora antes de que cayera el aguacero de este miércoles a vecinos de Haticos por Arriba los reconectaron a las 11:00 pm. El servicio no duró mucho. Dos horas después -- a la 1:00 am de este jueves 28-M-- otro corte les tocó la puerta. Las horas pasaron. Dos lluvias vieron durante la mañana y a las 12:00 del mediodía los volvieron a reconectar.

"Perdí la mañana, no pude lavar ni acompañar a mi niño con su tarea, pues el celular se me descargó temprano. Solo espero que hoy a las 8:00 pm no nos la quiten", dijo Cristina Sánchez, ama de casa de la parroquia Cristo de Aranza, de Maracaibo.

En twitter a las 12:00 del mediodía señalaban que las parroquias Bolívar y Chiquinquirá llevaban 12 horas sin servicio eléctrico.

José Inciarte, sin especificar zona, dijo en la misma red social: "Son ya 15 horas sin el servicio y apenas es la primera lluvia del año". Reclamaba acciones a las autoridades regionales para poner fin a la crisis eléctrica en el Zulia.

Desde La Pomona expresaron a las 2:30 pm de este 28-M: "¿Dios mío, alguien sabrá algo del servicio eléctrico? Llevamos casi 20 horas sin luz, ayer (miércoles) llegó y justo empezando a llover se fue, no ha venido más".

"A mí se me cae la cara de vergüenza con un proveedor. Quedamos en hacer ayer (miércoles) una conversación, vía skype, y no pude porque me quitaron la luz a las 12:00 del mediodía. La íbamos a hacer hoy (jueves) y no tengo electricidad por la lluvia", manifestó Luis Perdomo, en el centro de la capital zuliana.