FMV: No es escondiendo casos sospechosos como se combate una epidemia

Gobernador Prieto pidió a la Dgcim buscar al médico Freddy Pachano por advertir de sospechosos. Federación de Médicos dan total respaldo al doctor Pachano.

Por: Redacción Web 09:21 AM / 10/03/2020

La Federación Médica Venezolana rechazó las declaraciones del gobernador Omar Prieto que pidió a la Dgcim buscar el doctor Freddy Pachano, catedrático de la Universidad del Zulia por informar sobre caso sospechoso de coronavirus en la región. "No es escondiendo los casos sospechosos o comprobados de una epidemia, como se combate la misma, tampoco sometiendo por la fuerza, a quienes somos los llamados a combatirla de verdad", dijo la Federación en un comunicado.

"Rechazamos rotundamente las declaraciones emanadas de quien ocupa la Gobernacion del Estado Zulia, contra el Dr. FREDDY PACHANO ARENAS, director del posgrado de la facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, en la cual pretende suprimir la cualidad de un académico, al expresar este, opinion publica y recomendaciones orientadas a informar y promover el alerta ante «casos SOSPECHOSOS de pacientes infectados con coronavirus, aislados en el Hospital Universitario de Maracaibo", agrega el texto.

El pasado sábado una persona sospechosa de contagio del Covid-19 fue aislada en el Hospital Universitario de Maracaibo, en un caso que la Gobernación del Zulia dijo que se trataba de un "simulacro", mientras Pachano advertía sobre el caso.

El gobernador Omar Prieto declaró el lunes 9 de marzo que en el Zulia no hay casos de coronavirus y pidió a la Dgcim ubicar a Pachano por su denuncia. Al solicitarle a la Dgcim ubicar a Pachano, el gobernador agregó: "Para que nos diga dónde están (...) No les extrañe que aquí traten de inventar alarmas como esa que en este momento son para nosotros temas de seguridad de Estado que tienen que ser investigadas, este señor Pachano tienen que ser investigado para que nos informe, ahora si es falsa le voy a pedir al fiscal del Ministerio Público que levante un procedimiento contra ese señor ".

En un mensaje a través de su cuenta en twitter, Pachano reiteró la noche del lunes su advertencia sobre el caso sospechoso: "No he mentido. Ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho absolutamente la verdad. No ha habido nunca intención de generar caos. Los casos existen. Y siempre he dicho que no son confirmados aún".

En su comunicado, la Federación Médica Venezolana agregó: "Cualquier medico debería estar autorizado a advertir de los cuidados que debe tener el ciudadano, para evitar que una enfermedad emergente como esta, se expanda dentro del país, cuya población se encuentra hoy por hoy en las peores condiciones físicas y nutricionales para superar una infección por este virus, sin las complicaciones mas temibles que se han visto en los países donde ya es una realidad".