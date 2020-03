Experto ante la AN: La pandemia puede durar entre 2 y 3 meses

Doctor Julio Castro señaló que "la situación en Venezuela es complicada por la vulnerabilidad del sistema de salud".

La comisión mixta de la Asamblea Nacional para el seguimiento y atención del Covid-19 presentó este martes 24 de marzo en sesión ordinaria, el informe preliminar del virus que incluye proyecciones iniciales y las medidas que se deben tomar con urgencia en el país.

Entre las medidas planteadas se encuentran, la dotación de equipos de Protección Personal Específica (PPE), así como la dotación de gel alcoholado para 100% de los establecimientos de salud con respectiva política de educación al lavado de las manos.

De igual forma, el documento establece reingeniería de personal de salud para atención de pacientes agudos y triaje básico con protocolo simples, asimismo, aumentar la capacidad de Ventilación mecánica por 10 veces la actual y el rescate de espacios y unidad de anestesia.

Las medidas también contemplan el establecimiento de corredor de seguridad respiratoria a todos los hospitales del país, así como el establecimiento de clínicas externas de fiebre para manejo ambulatorio.

El informe insta a iniciar una campaña para el reclutamiento de personal de salud (retorno de emigrado), uso de equipos humanitarios internacionales para alta especialización. Establecer un formato de triaje telefónico eficiente y la creación de un plan social para soporte de grupos vulnerables en zonas de alta densidad de población.

Todas estas medidas preliminares serán revisadas y desarrolladas por expertos en la materia y serán planteadas en la evaluación final.

Una emergencia para el país

En este sentido, la parlamentaria le dio la palabra al doctor Julio Castro, miembro de la comisión de expertos de la Salud que designó Guaidó, quien señaló, que el coronavirus es una amenaza para el mundo entero. “320 mil casos en el mundo, duplicación en los últimos diez días, casi todos los países en cuarentena, fronteras cerradas, vuelos suspendidos".

“Hay impactos en todas las áreas con magnitud que no se había visto en cien años, esto es una amenaza para nuestro país, la situación en Venezuela es complicada por la vulnerabilidad del sistema de salud y la vulnerabilidad de los ciudadanos, con situaciones, por ejemplo, como la desnutrición y las condiciones higiénicas en todo el país, hacen pensar que el impacto que tiene esta epidemia en otras partes del mundo pueda ser mucho mayor en Venezuela".

El experto aseveró, que puede haber en Venezuela consecuencias más profundas que las que se han registrado en países más organizados, “la epidemia puede durar de dos a tres meses, el número de pacientes se va a expandir y luego se estabilizará”.

Castro informó que la mayoría de los países organizados del mundo estiman que la tasa de ataque, es decir la intensidad con la que el fenómeno se va a producir es de 40%-50%-60 % de la población general.

“Colombia estima que la tasa de ataque seria 10% de la población general, estos números, inclusive la cifra que da Colombia en escenario venezolano, sería una tragedia para nuestro pueblo. Un 10% de ataque generaría aproximadamente de 300 a 350 mil casos en tres meses, con una proporción de 20% de ellos que van a requerir servicio de salud en nuestros hospitales que se encuentran colapsados”.

Venezuela tercer pais con mayor vulnerabilidad

La diputada por Miranda, Manuela Bolívar informó que Venezuela es el tercer país con mayor vulnerabilidad para enfrentar el coronavirus (Covid-19), porque además, de no contar con el tratamiento como los demás países del mundo, los hospitales no tienen agua, ni cuentan con electricidad.

Aseveró que 80% del país tiene limitaciones para lograr obtener agua potable y eso ocurre porque son años de desinversión del sistema de agua. Así lo indicó la parlamentaria este martes en sesión ordinaria, donde expuso las consideraciones preliminares de la Comisión Mixta para el seguimiento y atención del Covid-19.

“Tenemos años con un sistema hidráulico colapsado, al igual que el sistema eléctrico, 90% de los estados presentan fallas eléctricas y con ello, no se eximen los hospitales, por lo tanto, el aislamiento es clave para detener la velocidad del contagio o el contagio, pero cuando el paciente llega al hospital y no hay lo básico para atenderlo, por ejemplo, las enfermeras no tienen agua, no cuentan con tapaboca, guantes o alcohol suficiente, ni siquiera desinfectante, estamos en vulnerabilidad total”.

Venezuela debe tener un espacio humanitario amplio para ayudar al pueblo

Ante la situación expuesta, Bolívar solicitó desde la AN que Venezuela tenga un espacio humanitario amplio para que tanto las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como las organizaciones internacionales puedan transitar por el país con su logística sin tener el temor que las allanen o las persigan, para brindar ayuda al pueblo venezolano.

"Para lograrlo estamos coordinando con agencias internacionales y promoviendo lo que tenemos y lo que no en cuanto a insumos, para que esta cooperación sean amplia”.

Dijo que hoy se requiere el boletín epidemiológico para conocer bien los casos, ya que Venezuela sufre de opacidad en los datos, “se ofrecen frases incompletas, para una epidemia no puede haber control político sino la información para que la ciudadanía pueda prepararse. Enfatizó en la necesidad del espacio humanitario amplio.

