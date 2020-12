Estela de dolor en 2020 dejó el covid-19 en médicos zulianos

Hasta el pasado 22-D, 51 galenos habían perdido la batalla ante el coronavirus. Han fallecido 11 enfermeros y 2 del personal administrativo y obrero, según el Colegio de Médicos y la ONG Médicos Unidos Venezuela. “Son nuestros héroes”, afirmó la autoridad de Salud, Omaira Prieto.

Por: Priselen Martínez Haullier 09:30 AM / 30/12/2020

El Zulia cierra hasta el pasado 22 de diciembre con 64 trabajadores de la salud fallecidos por covid-19, ubicándose en el primer lugar de todo el país.

El gremio médico es el más golpeado al haber perdido a 51 galenos en total. Le siguen los enfermeros con 11 y dos miembros del personal administrativo y obrero, según las cifras que maneja el Colegio de Médicos (Comezu) con la ONG, Médicos Unidos Venezuela, y el jefe de postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), Freddy Pachano, quien a través de su cuenta en Twitter ha estado informando los detalles de cada uno de sus colegas, ante el hermetismo sobre el tema.

Todos murieron por presentar el cuadro clínico de síntomas de coronavirus con complicaciones respiratorias y a la espera de los resultados PCR, que son procesados en los laboratorios habilitados en Caracas.

“El Zulia nunca ha dejado de estar en el primer lugar en la lista nacional”, que ya registra 292 fallecidos, afirmó a PANORAMA el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la directiva del Comezu, Juan Carlos Velasco.

Le sigue la región capital con 27 fallecidos, luego Carabobo con 24, Anzoátegui con 21, Bolívar con 20 y Táchira con 16.

Reconocidos especialistas engrosan la lista de las pérdidas.

Cuando el país sumaba tres meses de incertidumbre, angustia y de encierro por la cuarentena radical que había decretado el Gobierno para controlar el número de casos, se conoció el fallecimiento del doctor Samuel Viloria, exdirector del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) centro designado por el Ministerio de Salud como centinela. Fue el primer médico en la región zuliana y del país que murió contagiado por el virus, la madrugada del pasado 16 de junio.

Samuel Viloria llevó las riendas del HUM durante 3 años.

Viloria al dar positivo permaneció cumpliendo la cuarentena en su casa, pero al pasar los días empeoró su cuadro de salud por las complicaciones respiratorias y tuvo que ser internado en el HUM. Era paciente trasplantado de riñón y, además, padecía de diabetes.

Especializado en Epidemiología, además de dirigir el HUM entre 2015 y 2018, durante la gestión de Francisco Arias Cárdenas, también había sido director del Hospital Régulo Pachano Añez, subdirector del Dr. Adolfo Pons y secretario municipal de Salud, en la gestión del exalcalde Giancarlo Di Martino.

“Con esmero y tesón”

El ginecólogo Jorge Leal, de 57 años, también perdió la batalla ante el covid. Era el coordinador del Comité de Vigilancia Materna en el estado. Fue dos veces director de la emblemática Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza. Trabajó en el en el Hospital Militar y daba clases en la facultad de Medicina de LUZ.

Su esposa, Liliana Sánchez, también neumóloga, lo recuerda como “un hombre muy centrado, firme en sus decisiones, visionario y de buen humor. Con excelente calidad humana y atendía con mucha humildad a sus pacientes”, quienes también lamentan su pérdida hace seis meses.

Además de sus ocupaciones como médico dedicaba momentos

para compartir con su familia.

“No tiene precio todo lo que hizo por la salud del estado. Fue el único en un quinquenio que con esmero y tesón pudo disminuir la mortalidad materna y la morbilidad de neonatos en el estado”, expresó uno de sus colegas y amigo de Leal.

Luto en el sur

El 3 de agosto, el municipio San Francisco perdió a dos baluartes de la medicina: Luis Felipe Salazar y Alexander Gotera.

Bombero y jefe del “Central”

Salazar era ortopedista y traumatólogo. Falleció estando en pleno frente de batalla contra el covid. Era director del hospital más antiguo de la capital zuliana, Dr. Antonio José Urquinaona también conocido como el Hospital Central, uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, donde alcanzó el rango de mayor, e integrante de la primera promoción de licenciados en Ciencias del Fuego Unes-Zulia.

El doctor Salazar estaba dedicado a la recuperación del Hospital Central, el más antiguo de Maracaibo.



El gobernador Omar Prieto tras confirmar y lamentar su pérdida destacó que fue “hombre de profunda sensibilidad humana” que se dedicó junto a su equipo de salud al rescate del Hospital Central.

En cuerpo y alma para sus pacientes

“El médico de los pobres de San Francisco”, así llamaban al médico Alexander Gotera por su dedicación en cuerpo y alma a sus pacientes.

Era médico general. En su consultorio atendía desde bebés hasta a abuelos que lo buscaban para sanar sus dolencias.

“Quien lo conoció sabe que me quedo corto (…). Atendió a recién nacidos hasta la abuelita enferma con la delicadeza de un ángel. Con una sola receta era suficiente para sanar cualquier padecimiento, mi corazón no hace más que llorar, lo siento”, escribió en un trino @ALEXISBRITO56 al conocer la triste noticia.

“El costo de su consulta era meramente una formalidad por irrisoria y su pregunta siempre era: ‘¿Tenéis pa’ la receta? Si no tenéis, no me paguéis y comprale la medicina a la muchachita. Se ganó el cielo desde hace mucho tiempo. Su familia perdió una fortuna muy preciosa e invalorable”, escribió @marivisorinfor en la misma red social.

Vencieron al coronavirus

En los pasillos del HUM no paran las historias de tristezas, pero también de alegría cuando un paciente, mucho más si es del sector salud sale de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de la hospitalización vencedor al covid.

La enfermera Mariott Bermúdez, ingresó el 20 de octubre, tres días antes comenzó con los síntomas, con una neumonía bilateral. “Vencí el covid”, expresó luego de permanecer casi un mes internada. Agradeció a todos sus compañeros la atención que le brindaron durante su lucha.

La anestesióloga Indira Hurtado también sobrevivió al contagio. “Me contaminé con el virus, una vez que sentí los síntomas acudí al hospital. Le doy muchas a gracias porque mi evolución fue satisfactoria. Recibí la atención médica de manera oportuna. Mis amigos del hospital me demostraron que en la unión está la fuerza (…)”.

Autoridad de Salud: “Son nuestros héroes”

“Los médicos son nuestros héroes en todo el sentido de la palabra (…) trabajaban con tanta entrega y creo que sus partidas son las que nos dan más aliento para seguir luchando con esta terrible enfermedad”, expresó la autoridad de salud en el Zulia, Omaira Prieto, al ser consultada por este medio.

Pese a las críticas y reclamos de los voceros de los diferentes gremios sobre las fallas de suministro de equipos e insumos de material de bioseguridad para enfrentar a esta enfermedad que tiene de cabeza al mundo, Prieto aseguró que “sí han recibido los insumos necesarios por parte del Ministerio y del apoyo técnico de la OPS (Organización Panamericana para la Salud), la Unicef, entre otras”.

Recordó que además del HUM, la región cuenta con el Hospital de Santa Bárbara, en el Sur del Lago y todas las semanas reciben “uno o dos containers” con material.

La autoridad de salud en el Zulia recomendó a la población a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

“El Ministerio no solo ha despachado los insumos sino los tratamientos por protocolos para la atención, incluso, antivirales de altos costos (…)”, agregó.

Hasta la semana pasada -precisó- el total de casos positivos en el Zulia, durante la pandemia es de 9.702, de esos 583 todavía se encontraban activos. De los recuperados precisó que la cifra llegó a 8.985 y el número de fallecidos es 134.

Como autoridad de salud insistió en que la población debe continuar con las medidas de prevención como el uso obligatorio del tapabocas, respetar el distanciamiento social de 1,5 metros, y el lavado frecuente de manos para evitar contagiarse.