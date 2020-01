Este es el resumen informativo del martes 7 de enero

Por: Redacción Panorama 06:43 PM / 07/01/2020

El equipo de PANORAMA les presenta algunas de las noticias más destacas para este martes 7 de enero:

Guaidó jura ante la AN y se compromete en buscar "una solución a la crisis"

El líder opositor Juan Guaidó se juramentó este martes 7 de enero como presidente del Parlamento de Venezuela con los votos de diputados opositores, a pesar de que los militares intentaron impedir su entrada y los corte de luz sufridos en el Palacio Legislativo.

"¡Lo juro!", gritó Guaidó desde el podio presidencial de la unicameral Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición en Venezuela.

El opositor, quien al frente del Legislativo se proclamó mandatario interino en 2019, cargo reconocido por medio centenar de países, juró cumplir "en nombre de Venezuela (...) con los deberes de presidente encargado" para buscar una "solución a la crisis".

http://bit.ly/3048NFJ

Parra y bloque del chavismo prometen "reinstitucionalizar" el Poder Legislativo

Este martes durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN) dirigida por el diputado Luis Parra, reconocido como presidente del Parlamento por el chavismo, se llevó a cabo la propuesta de crear una comisión para lograr la regularización y la reinstitucionalización del Poder Legislativo, dicha delegación estará conformada por representantes del Bloque de la Patria y representantes de la oposición venezolana.

Durante la jornada, en el Palacio Legislativo, Caracas, Parra anunció la creación de dicha comisión a los fines de rescatar el orden constitucional en el país.

http://bit.ly/2FscOud

EE UU advierte que tomará medidas si Guaidó es arrestado

Estados Unidos tomará medidas si se produce una escalada de la crisis en Venezuela y el líder opositor Juan Guaidó es detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, advirtió este martes 06 de enero una funcionaria del gobierno de Donald Trump.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, Carrie Filipetti, expresó a periodistas que si la seguridad de Guaidó está en riesgo, Washington aumentará su presión para propiciar la salida de Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 desconoce por “fraudulenta”.

“Han visto las tácticas que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado y desplegado a lo largo del año pasado. Si hubiera algo como una escalada y un arresto de Guaidó, creo que verían incluso acciones adicionales mucho más allá de lo que hemos promovido hasta la fecha”, dijo.

http://bit.ly/2tGOKkQ

Arreaza a Mike Pompeo: “Se quedaron sin el títere principal”

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, le dijo a través de su cuenta de Twitter al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo que su gobierno se ha quedado sin el “títere principal”, refiriéndose al reelegido presidente Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

En el tuit, Arreaza le expresó a Pompeo que “asuma de una vez que su estrategia contra Venezuela fracasó. No demostraron habilidades como titiriteros y se quedaron son el títere principal”.

http://bit.ly/2sMAvLd

Dios no abandonó a mi hijo: padre del niño Geiber se reencontró con él en el HUM

"Me siento muy agradecido principalmente con Dios, quien no abandonó en ningún momento a mi hijo, a pesar del accidente y hoy se encuentra a salvo, recibiendo la atención que necesita”.

Geider González, padre del niño hospitalizado en el HUM, Geiber de David González Fernández, se reencontró con el pequeño, quien está recluido en el área pediátrica.

http://bit.ly/2tz3n9D

Pedro Sánchez es elegido presidente de un gobierno de izquierda en España

El líder del partido socialista español y jefe de gobierno saliente Pedro Sánchez fue investido este martes presidente de un inédito gobierno de coalición de izquierda, tras una ajustadísima votación en el Congreso de los Diputados que pone fin a meses de parálisis política en el país.

Sánchez, de 47 años, recibió 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, una mínima diferencia que fue suficiente para tener éxito en esta segunda vuelta donde le bastaba una mayoría simple. En un primer voto, el domingo, no alcanzó la necesaria mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados.

http://bit.ly/2FrPAEn

¡No paran! Sismo de magnitud 6,5° en la costa sur de Puerto Rico

Un fuerte sismo sacudió este martes 7-E temprano la costa sur de Puerto Rico, anunció el instituto geológico de Estados Unidos (USGS), el último de una serie de movimientos telúricos que han sacudido la isla desde el 28 de diciembre.

El sismo de magnitud 6,5° se registró a 13,6 kilómetros al sur de la ciudad de Ponce, afirmó el USGC, que rebajó su medición inicial de 6,6. Ocurrió a las 04H24 locales (08H24 GMT).

"Toda la isla está sin electricidad", dijo el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, a la prensa local.

http://bit.ly/35y4Vhe

Un septuagenario, primera víctima del sismo de magnitud 6,4° en Puerto Rico

Un fuerte sismo que sacudió este martes 7-E temprano la costa sur de Puerto Rico dejó al menos un muerto, informaron medios locales.

La víctima, primera registrada desde el inicio de una serie de movimientos telúricos que han sacudido la isla desde el 28 de diciembre, es un residente de 73 años de la ciudad de Ponce, quien murió tras la caída de una pared en su vivienda, dijo el diario El Nuevo Día.

http://bit.ly/37OB9GR

A la embarazada de Anzoátegui la engañaron: criminales le ofrecieron una canastilla

En sus redes sociales, la noche del lunes 6 de enero, el jefe nacional del Cicpc, Douglas Rico, confirmó la detención de un hombre y una mujer por el atroz asesinato de una mujer embarazada. Le quitaron la vida para robarle al bebé.

En sus publicaciones, Rico señaló: "El cadáver de Andreína Victoria Piamo Azócar (23) fue hallado en una zona boscosa del sector Las Torres, adyacente a la vía El Carris, de El Tigre, estado Anzoátegui, el pasado 30 de diciembre del 2019.

El cuerpo presentó varias lesiones, estrangulamiento y una herida abierta en la región abdominal producida por un bisturí.

http://bit.ly/2N7QvOO

Conductor tiroteó a dos niños por lanzarle bolas de nieve al carro

Un conductor baleó a dos niños que le arrojaron bolas de nieve a su vehículo, informó la policía de Milwaukee.

Agentes que respondieron al reporte de un tiroteo la noche del sábado 4-E en la zona norte de Milwaukee encontraron a los niños heridos — un varón de 13 años y una niña de 12 — y les proporcionaron primeros auxilios hasta que fueron trasladados al hospital.

Ambos sufrieron heridas de bala que no ponen en riesgo su vida, reportó la policía.

http://bit.ly/39NhngG

Hallados más de 1.100 cadáveres en 873 fosas clandestinas en México

Los esfuerzos a nivel nacional en México para encontrar a las decenas de miles de personas desaparecidas en el país han permitido hallar 1.124 cadáveres en 873 fosas clandestinas, informaron las autoridades el lunes 6 de enero.

En los primeros 13 meses de trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda solo se pudo identificar a alrededor de una tercera parte de los cuerpos encontrados, y menos de una cuarta parte del total habían sido entregados a sus familiares.

http://bit.ly/2FuaYJu

Recuerdan a Juan Gabriel en los 70 años de su nacimiento

El astro mexicano Juan Gabriel cumpliría 70 años este martes 7 de enero, un hecho que inspiró a muchos artistas para realizar homenajes del cantante, pero al mismo tiempo hizo resurgir los temas más polémicos alrededor de su muerte, sus hijos y su herencia.

Uno de los escándalos más recientes fue el protagonizado por Joaquín Muñoz, el exmánager de Juan Gabriel, quien causó una gran polémica al declarar que el cantante estaba vivo y que sólo había fingido su muerte debido a problemas económicos.

http://bit.ly/2N7QR86

Cinco películas toman la delantera en la contienda por el Oscar

Cinco películas tomaron el martes la delantera en la carrera por el Oscar: Once Upon a Time ... in Hollywood de Quentin Tarantino, 1917 de Sam Mendes, El irlandés de Martin Scorsese, Parásitos de Bong Joon Ho y Jojo Rabbit de Taika Waititi.

Todas fueron nominadas el martes 7 de enero al máximo premio tanto del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) como del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA), dos de los indicadores más confiables de lo que podría ocurrir en los Premios de la Academia.

http://bit.ly/36yU4oQ