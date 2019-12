¡En la Vereda! marabinas se unirán al fenómeno viral Y la culpa no era mía

Redacción Web

Archivo

El sábado 14 de diciembre a Maracaibo llega la puesta en escena de las feministas chilenas Las Tesis, con su viral mensaje Y la culpa no era mía (Un violador en tu camino).



A partir de las 9:00 am en la Vereda del Lago ---área de gradas--- las zulianas podrán protestar contra la violencia contra las mujeres.

La canción es del colectivo Las Tesis, de Chile.

Desde la cuenta Instagram @muliervenezuela invitan a las chicas a sumarse "a este movimiento que grita a los cuatro vientos que la victima nunca es culpable y que la violencia machista ejercida contra las mujeres tiene sus días contados, porque juntas somos más fuertes y cambiaremos el mundo".

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía... el violador eres tú”, el potente mensaje de las feministas chilenas 'Las Tesis’ se expandió por todo el mundo y logró que mujeres se atrevieran a denunciar por primera vez los abusos sexuales de los que fueron víctimas.

Letra: “Y la culpa no era mía”



El patriarcado es un juez,



que nos juzga por nacer



y nuestro castigo



es la violencia que no ves.



El patriarcado es un juez,



que nos juzga por nacer



y nuestro castigo



es la violencia que ya ves.



Es feminicidio



Impunidad para el asesino



Es la desaparición



Es la violación



Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía



Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía



Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía



Y la culpa no era mía, ni dónde estaba , ni cómo vestía



El violador eras tú



El violador eres tú



Son los pacos (policías)



Los jueces



El Estado



El presidente



El estado opresor es un macho violador



El estado opresor es un macho violador



El violador eras tú



El violador eres tú



Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.



El violador eres tú



El violador eres tú



El violador eres tú



El violador eres tú