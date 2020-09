En CDI de El Bajo proyectan realizar más de 200 operaciones al mes

Alcalde Arrieta: Aulo Ortigoza coordinará el Programa de Intervenciones Quirúrgicas de San Francisco que se desarrollará en este CDI que lleva el nombre del médico Luis Felipe Salazar.

04:30 PM / 11/09/2020

En cadena nacional con el presidente Nicolás Maduro, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, y el alcalde de San Francisco, Dirwings Arrieta, reinauguraron el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Dr. Luis Felipe Salazar, ubicado en el sector Lago Medio, parroquia El Bajo de la localidad sureña, donde se proyectan realizar más de 200 operaciones ambulatorias y oncológicas, de manera mensual.

Antes de su remodelación, este CDI ofrecía los servicios de cirugías menores a la comunidad, sólo el año pasado se llevaron a cabo más de mil 200, así lo informó el Gobernador de la entidad, quien además resaltó el apoyo del Presidente de la República, para lograr la restauración de este centro asistencial.

En nota de prensa señalan desde la Alcaldía que entre las cirugías de complejidad leve y mediana que se realizarán en este centro de salud se encuentran extirpado de hernias, de abscesos, de vesícula, intervenciones oftalmológicas; por la parte oncológica atenderá casos que requieran la extracción de tumores menores en piel, senos y aparato reproductor femenino, además, se contempla la posibilidad de realizar histerectomías, todas gratuitas.

El alcalde Dirwings Arrieta informó que se designó al doctor Aulo Ortigoza, por sus amplios conocimientos y trayectoria en el gremio médico, además de ser el director del Hospital Oncológico Génesis Petit, para coordinar el Programa de Intervenciones Quirúrgicas de San Francisco que se desarrollará en este CDI.

"A pesar de la pandemia por Covid-19, seguimos en la calle, batallando para garantizarle una mejor calidad de vida al pueblo y muestra de ello es este centro de salud, que se ha dispuesto para brindar atención de calidad y gratuita, no solo a los sanfranciscanos, sino para todo aquel que lo necesite porque, para la revolución, la salud no tiene precio, con la salud no se juega", expresó Arrieta.

Los pacientes que requieran ser intervenidos serán remitidos directamente por los consultorios de Barrio Adentro y otros CDI que le proporcionen las atenciones primarias a los mismos, por el área oncológica serán remitidos por el Hospital Oncológico Génesis Petit y se trabajará con la directiva y administración del CDI Dr. Luis Felipe Salazar esas operaciones para ponerles fechas.

Este centro asistencial pasó por una restauración amplia que contempla la adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos con dos camas, la disposición de seis camas para observación, remodelación del área de enfermería y quirófano, hospitalización, oftalmología, farmacia, administración y rayos x.