El “pico y placa” no puede con las colas en las estaciones de servicio

D. Rodríguez

Agencias

Este fin de semana largas y kilométricas colas se observaron en las distintas estaciones de servicio en Maracaibo, a pesar de la aplicación del sistema del “pico y placa”, vigente desde el 15 de diciembre en todo el estado Zulia.

Usuarios y dueños de vehículos denunciaron que el sistema ha traído pocos beneficios, pues la colas no cesan en las pocas estaciones de servicio que se mantienen abiertas y que cuestan con niveles óptimos de combustible.

Los choferes se quejaron de la lentitud y la cantidad de “colados” que pudieron ser despachados sin esperar tanto tiempo.

En las estaciones de servicio ubicadas en la zona norte de Maracaibo, los usuarios denunciaron que pasan entre 6 y 10 horas haciendo cola para poder adquirir 40 litros de gasolina.

“Esto es más de lo mismo. Muchas bombas están cerradas porque no tienen gasolina, no están despachando con normalidad (desde Bajo Grande). Vengo de recorrer cinco estaciones y una sola está abierta. Me tocará estar toda la tarde y hasta la noche para ver si puedo tanquear”, dijo José Flores, de 52 años.

Víctor Rosales, de Marina Norte, aseguró que las colas VIP y los “bachaqueros” siguen teniendo prioridad en algunas estaciones, mucho de ellos entran en las bombas a pesar de no contar con el terminal de placa correspondiente para ese día.

“Los bachaqueros siguen haciendo de las suyas, entran y salen sin problema. El terminal del número de placa no se está respetando (…) deberían chequear las autoridades para que vean que los vivos y los que pagan en dólares son los que salen rápido de las colas”, expresó molesto Rosales.

Carlos Pinto fue otro de los que pasó 9 horas en una cola para poder comprar carburante. “Estoy aquí desde la madrugada y apenas voy saliendo de la cola. Ya me siento un poco aliviado y tranquilo porque tengo gasolina para poder ir a trabajar mañana (lunes). Yo creo que este mecanismo no está dando buenos resultados porque las largas colas siguen”, dijo.

En las redes los ciudadanos también mostraron su malestar. “Es asombrosoooooooooooooo, jamás en mi vida vi colas tan largas en las bombas y la mayoría cerradas. Hasta cuándo vamos a aguantar esto?. Qué barbaridad !!!!!! Eso del pico y placa jamás funcionó”, expresó Nelson Cure.

El pasado 16 de diciembre, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, tras recibir el último reporte sobre el inicio de la aplicación del Plan Pico y Placa para el suministro de combustible, anunció que las colas en las estaciones se habían reducido un 50%.

Este lunes 30 de diciembre les tocará surtir gasolina los vehículos con placas terminadas en 0,2,4,6,8. El plan de Pico y Placa cumple este día 15 días de su implementación.

Colas en Caracas y resto del país

En Caracas también se observan largas colas en las estaciones de servicio a pocos días de culminar el 2019.

“Terribles y largas colas en Caracas para surtir de gasolina, de igual manera en Catia la Mar en La Guaira. Y dónde no había cola era porque no tenía combustible, no salimos de una para meternos en otra”, dijo Julio César Reyes, habitante de la capital del país.

En la capital del país, usuarios de Twitter informaron que las filas de carros en la avenida Victoria, Los Chaguaramos y La Bandera son interminables.

Igualmente, habitantes de Táchira, Barinas, Lara, Aragua y Yaracuy, reportaron largas colas en las estaciones de servicios para abastecer sus vehículos de combustible.

“Tres días de espera en una cola, el bombero te extorsiona en moneda extranjera para llenarte el tanque de tu vehículo, en la espera estás expuesto a la inseguridad desatada en el país”, explicó el usuario @manuelsantanam.

Iván Freites, dirigente sindical y secretario de Profesionales de la Futpv, aseguró en su cuenta en twitter que “desde Aruba llega el Buque SERENGETI, a la refinería Cardón para descargar 248 mil barriles de gasolina de 95 octanos, su destino por confirmar”.

Insistió en que los problemas del suministro de la gasolina en Venezuela continuarán por la falta de inversión en las refinerías y de componentes para procesar el hidrocarburo.